Почему лениться иногда полезно

По словам Фомина, лень не является врожденным качеством, а скорее приобретенной моделью поведения, когда человек избегает выполнения задач по различным причинам.

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Например, некоторым людям трудно справляться с разочарованием. В их сознании укоренилось убеждение, что все должно даваться легко. Если выполнение задачи вызывает сложности, они считают ее невыполнимой, что и приводит к проявлениям лени.

Фомин также отметил, что лень часто служит механизмом избегания проблем, за которым могут скрываться негативные установки и ошибочные логические связи, которые человек не осознает.

Психотерапевт также выделил категории людей, наиболее подверженных лени, включая тех, кто страдает повышенной тревожностью, заниженной самооценкой или перфекционизмом.

Однако, помимо негативных аспектов, лень может иметь и положительные стороны. Когда человек испытывает стресс из-за ограниченных сроков, его организм вырабатывает адреналин и другие гормоны, которые помогают быстрее и креативнее решать задачи. В состоянии стресса человек склонен находить способы поведения, которые помогают ему адаптироваться и выживать, что Фомин рассматривает как эволюционную модель выживания.

Также врач отметил «Вечерней Москве», что лень может быть признаком более серьезных психологических проблем, таких как невротические состояния, депрессии и тревожные расстройства.

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