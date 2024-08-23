Нейропсихолог рассказал, как избавиться от ночных кошмаров

Почему возникают ночные кошмары? Главная причина плохих сновидений – стресс. Это своеобразная попытка тела сбросить напряжение, заявила врач-психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур. Об этом сообщает радио Sputnik.

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«Подавляя стресс и любые попытки прожить ситуацию, мы накапливаем тревожность. И ночной кошмар – это попытка тела сбросить напряжение. Наше бессознательное начинает генерировать ночные «приключения» для того, чтобы мы это прожили, потому что тело не может долго жить в тревожном напряжении», – уточнила специалист.

Врач советует научиться отдыхать и «отключать» мозг за два часа до сна. Также не стоит использовать гаджеты за час до отхода ко сну. Иначе не будет вырабатываться мелатонин – гормон здорового сна, заключила Екатерина Тур.