Восемь признаков закоренелых эгоистов, которые вы могли не замечать

Следующие 8 признаков помогут вам убедиться, что человек из вашего окружения — настоящий эгоист. А быть может, это вы сами?

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Они ненавидят командную работу

Эгоистичные люди могут позиционировать себя как одиночек, потому что видят в команде угрозу для личных достижений. Даже если без соратников не получится обойти сплоченную группу — это как минимум шанс выделиться на общем фоне. Скрытность — еще одно распространенное качество таких личностей, однако неумение сотрудничать с обоюдной выгодой порой может сыграть с эгоистом злую шутку.

Они никогда не убирают за собой

Эгоистам во многом безразличны окружающие, но не тогда, когда речь идет о списках обязанностей. В кафе просят убрать за собой, но не настаивают? Выбор эгоиста очевиден — он уверен, что «альтруисты» дураки, так как делают чужую работу, не получая выгоды. Эгоисты редко убирают не только за собой, но и за домашними животными: им сложно увидеть ситуацию со стороны — личные интересы затуманивают сознание.

Игнорируют дисбаланс в отношениях

Им настолько привычен «крен» в отношениях в сторону собственной персоны, что неравноценный обмен становится чем-то вроде нормы. Это касается как личных отношений, так и взаимодействия с коллегами. Люди, которые только берут, ничего не отдавая взамен, как правило, даже не замечают существующей несправедливости, но если им указать на проблему — непременно будут оскорблены. Им сложно совладать с альтернативным мироощущением.

Они склонны к манипуляциям

Эгоистичные персоны не терпят компромиссов, а потому прибегают к искусным манипуляциям ради защиты своих интересов. Они готовы пойти на многое, если не на все — лишь бы оставить за собой позицию силы и иметь возможность оказывать влияние на события. Они не станут пренебрегать лестью и притворством, если это поможет делу. Тех, кто перешел дорогу, эгоисты убирают словно фигуры с шахматной доски, не отдавая себе отчета в реальных последствиях для других людей.

«Жадность» на отзывы

Им не хочется делиться хорошими местами даже с близкими подругами. Они никогда не будут «рекламировать» своего парикмахера, косметолога, тренера или врача — для эгоистов важно ощущать себя особенными, кроме того, им кажется, что если поделиться ценным контактом, специалист в перспективе будет постоянно занят. Даже если мастер находится в поиске клиентов — эгоистов это волнует в последнюю очередь. К слову, плохие отзывы эгоисты тоже оставляют при себе, следуя логике, что если пострадали они, то пускай пострадают и другие.

Странное имя ребенка

Имя «не от мира сего» неминуемо приведет к нападкам сверстников в школе, многочисленным ошибкам и переспросам, но родителей-эгоистов тянет на «оригинальные» решения, при этом последствия не учитываются. Это пример зацикленности на себе и неумения учитывать чужие интересы даже когда речь идет о собственном ребенке. Несмотря на противоречивые данные исследований об эффекте необычных имен, очевидно, что их обладатели могут подвергаться большей психологической нагрузке.

«Монополия» на эгоизм

Эгоисты всегда раздражаются, если партнер, следуя их примеру, начинает уделять себе больше внимания. Им кажется, что вторая половинка должна раствориться в них — таким образом, время на себя сродни предательству. Часто эгоисты сходятся с людьми, страдающими от низкой самооценки — если партнер не любит оставаться в тени, отношения не продлятся слишком долго из-за конкуренции.

Говорят только о себе

Порой может показаться, что они — великолепные слушатели, но это не более чем иллюзия. Ваша история будет пропущена мимо ушей. В то же время стоит обратить внимание на содержание разговоров, как станет очевидно, что эгоисты не задают уточняющих вопросов — и предпочитают как можно скорее перейти к рассказу о себе, который может продолжаться до бесконечности.

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