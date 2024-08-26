Как пережить аномальный сентябрь и осеннюю депрессию

Синоптики предсказали аномально холодный сентябрь 2024 года в России. Как справиться с осенней депрессией, существует ли она, что говорят психологи?

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Прогноз погоды на сентябрь 2024 года

Синоптики во многих регионах предупредили россиян, что уже к середине сентября 2024 года может серьезно похолодать. Так, уже 1 сентября 2024 года дневная температура в Омской области составит до +11 и в дальнейшем продолжит понижаться. Как пишет «СуперОмск24», уже 5 сентября днем в Омской области будет около +8, и к тому же регион накроет волна сильных ливней.

Не лучше ситуация ожидается в других областях Сибири: к 10 сентября в Новосибирске ожидается мокрый снег. Дневная температура упадет до +3, ночная — до +2, а уже в конце сентября в Новосибирске ожидается похолодание до минус 4. В Красноярске также похолодает к середине сентября: температура будет около +8 днем, +3 — ночью.

В Москве и Санкт-Петербурге сентябрьская погода будет немного мягче. Однако ухудшение погоды может спровоцировать осеннюю депрессию.

Существует ли осенняя депрессия

Психоаналитик доцент института образования БФУ им. И. Канта Максим Кожемякин указал в беседе с kantiana.ru, что понятие «осенняя депрессия» нельзя считать строго научным.

«Депрессия — серьезное психическое расстройство. Науке пока не удалось установить факта четкой взаимосвязи времен года с этим „печальным“ заболеванием», — указывает психоаналитик.

Кожемякин предложил называть это явление «осенней хандрой», которая возникает именно осенью, когда сокращается световой день.

«[Людям] как биологическим организмам необходимо солнце. Поэтому наблюдается снижение настроения и работоспособности. Плюс к этому накладывается тот факт, что осень — период выхода из отпусков. Время, когда нужно включиться в процесс, перестроиться на трудовой лад. Но преувеличивать значение осени в этот период не стоит», — объяснил психолог.

Как понять, что у тебя осенняя депрессия

МЧС России считает, что проявления осенней депрессии, или хандры непосредственно связаны с биологическими процессами в организме человека.

«Солнце идет на спад, и, соответственно, выработка мелатонина значительно увеличивается. Именно [избыток] этого гормона приводит к расстройствам и появлению осенней депрессии. Заметное сокращение продолжительности светового дня, дожди и пасмурная погода тянут за собой вялость, апатию, грустные мысли и потерю настроения», — отмечают психологи МЧС.

Осенняя хандра может проявляться на протяжении длительного периода времени, причем как возникнуть, так и пропасть она может без особых причин. В числе основных симптомов осенней депрессии такие психологические проявления, как обидчивость, тоска, апатия, нежелание общаться с людьми и повышенная раздражительность. Среди физических проявлений: полный отказ от активного образа жизни, хроническая усталость, потеря аппетита, нарушение сна, постоянное желание поспать, боли в разных частях тела, мышечные спазмы.

Как бороться с осенней депрессией

МЧС рекомендует окружить себя только яркими, красивыми, красочными вещами и предметами одежды. В доме должно быть как можно больше солнечного освещения, а организм следует поддержать разнообразной вкусной и здоровой пищей.

«Мы можем радовать себя какими-то приятными впечатлениями и картинками. Сейчас стали открываться выставки, театры, музеи. Ведь не случайно театральное время традиционно наступает осенью», — указала в разговоре с MK.RU семейный психолог Елена Улитова.

Психологи рекомендуют внести изменения в обыденную жизнь, например сделав ремонт или перестановку в квартире. Порой даже небольшие изменения способны сохранить приподнятое настроение. Дни следует проводить максимально разнообразно и не путать с ночью: если хотите сохранить бодрое настроение и здоровый вид, то лучше откажитесь от ночных просмотров телевизора и долгих посиделок за компьютером.