Дигисексуалы: почему людей возбуждают секс-роботы

Многие слышали историю из далекой Японии, когда пару лет назад школьный учитель сыграл свадьбу с виртуальным айдолом. Но на этом истории о романах с неживыми существами не закончились. Сотрудник крупной китайской компании примерно в то же время сочетался узами брака с человекоподобным роботом. Такое явление психологи называют дигисексуализмом — сексуальное влечение к механическому предмету. Кто такие дигисексуалы и откуда возникает такой интерес к роботам, нам рассказал сексолог Петр Черненко.

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Что отличает дигисексуалов

Как правило, такие люди не могут достигнуть возбуждения без привлечения современных технологий. В ход могут идти и VR-устройства, и роботы, максимально напоминающие человека. При этом, по словам нашего эксперта, с реальным человеком такого возбуждения дигисексуалам добиться практически нереально. Дигисексуалы в принципе могут обходиться без любых контактов с людьми, тем более близких.

Откуда берутся подобные предпочтения

Психологи составили примерный портрет современного дигисексуала. Это молодой человек от 20 до 27 лет, чаще всего он страдает повышенной тревожностью и имеет проблемы с социальной коммуникацией. Кажется, их можно отнести и к инцелам, но психологи не спешат делать таких выводов. Инцелы в глубине души могут переживать из-за трудностей с сексуальным контактом с человеком, в то время как дигисексуал вполне комфортно себя чувствует в компании современных технологий.

Петр: «Дигисексуалы не приносят никому дискомфорта. Этот подход — их личное видение комфортной сексуальной связи. Пока сексуальные предпочтения не приносят окружающим и самому человеку вреда, их нельзя считать опасным отклонением».

С какими проблемами сталкиваются дигисексуалы

В большинстве случаев такие предпочтения осуждаются окружающими. Дигисексуал не может рассказать о необычном влечении друзьям или родным, ведь с высокой долей вероятности он столкнется с осуждением. Социальное неприятие может быть очень дискомфортным для человека, который и так испытывает проблемы с поиском сексуального партнера.

Еще одной проблемой дигисексуала является стоимость его «увлечений». Средний робот со всеми необходимыми функциями обойдется в шесть тысяч долларов, что по карману далеко не каждому молодому человеку.