Долго и счастливо: топ-5 пар из кино и сериалов со здоровыми отношениями

Как и в реальной жизни, герои кинофильмов и сериалов нередко сталкиваются с токсичными отношениями. Чего только стоит поведение слесаря Гоши из фильма «Москва слезам не верит», который защищает свои поступки аргументом «Я — мужчина» и уходит в запой, узнав о высокой должности Катерины. Или мистера Бига из сериала «Секс в большом городе», который оставляет Кэрри, решает жениться на другой, будучи в новом семейном статусе снова начинает роман с журналисткой и...сбегает с их свадьбы. Но есть и хорошие примеры здоровых отношений между героями на экранах. Семейный психолог Наталья Наумова назвала «Вечерней Москве» пять кинопар, у которых можно поучиться строить здоровые отношения.

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Мортиша и Гомес Аддамс, «Семейка Аддамс»

В 1938 году художник Чарльз Аддамс начал выпускать комиксы о семейке Аддамс — сплоченной семье с необычным образом жизни. Они проживают в огромном мрачном особняке в готическом стиле. Глава семьи Гомес питает безумную страсть к разрушению игрушечных поездов и своей красавице жене Мортише, которая умеет колдовать и выращивает ядовитые растения в своей оранжерее. Супруга отвечает ему той же страстной любовью. Пара сохраняет нежность, оберегает друг друга и своих детей. Гомес не забывает одаривать любимую комплиментами даже после долгих лет брака, будто у них все еще в разгаре конфетно-букетный период.

— Замечательно, когда люди могут слышать друг друга, когда им вместе хорошо. А самое главное — они находят возможность взаимодействовать, решать конфликтные ситуации внутри семьи, делать друг другу приятное, — оценила Наумова.

В подобных отношениях партнеры хотят заботиться о своей половинке от чистого сердца. То есть речь идет не об обмене, а о взаимодействии, где каждый хочет сделать все возможное, чтобы порадовать любимого человека и сделать его жизнь комфортнее.

— Такие взаимоотношения — это замечательно. К тому же в сложных ситуациях партнеры, как Мортиша и Гомес, веселятся, шутят, поддерживают друг друга. Решение таких случаев на положительной волне вместо скандалов с кулаками укрепляет отношения, — заверила психолог.

Шрек и Фиона, «Шрек»

Мультфильм «Шрек» — нетипичная история о спасении заточенной в башне принцессы. У Фионы есть «несовершенство» — она превращается в огра и считает это недостойным принцессы. В то же время отправившийся на ее спасение огр Шрек решается на это не потому, что ему нужны рука и сердце Фионы. Его толкает необходимость спасти болото, в котором он живет. Вместе эти герои проходят непростой путь, строят крепкие семейные отношения, построенные на естественности и возможности быть собой. При этом пара все равно стремится стать друг для друга еще лучше.

— То, как они живут вместе и принимают особенности друг друга, можно считать признаком здоровых отношений. Они в контакте друг с другом, могут помочь партнеру. Если у них возникают трудности, они пытаются их решить, а не уходят в себя и копят внутри какие-то обиды, — объяснила собеседница «ВМ».

Когда кто-то в паре слушает третьих лиц, например родителей (отец Фионы не одобрял ее союза со Шреком), это уводит партнеров от искренних отношений. В итоге в паре наступает дисгармония. Партнеры не могут решить проблемы и в итоге расходятся.

— Фиона выбирает именно своего мужчину, не слушает третьих лиц, полностью фокусируется на взаимоотношениях, договаривается со своим партнером и добивается благополучия семьи, — подчеркнула Наумова.

Карла и Терк, сериал «Клиника»

Эта пара чем-то похожа на Фиону и Шрека. Медсестра Карла иногда слишком серьезна, а ее партнер хирург Терк — немного инфантилен. Но этим они и дополняют друг друга. Терк может рассмешить Карлу, а она — напомнить ему проверить здоровье (благодаря этому у ее партнера обнаружили и начали лечить диабет). К тому же семья Карлы изначально не поддерживала выбор дочери. Но Терк смог изменить их отношение и найти с ними общий язык.

— Здесь мы тоже видим двух человек, которые искренне принимают друг друга. У них есть отличия, но они готовы работать с ними и договариваться, находить компромиссы, помогать друг другу и не осуждать, — рассказала психолог.

Карла и Терк опираются на свои чувства, а не на мнение окружающих. Они находят способ взаимодействия внутри своих отношений, что приводит к теплому, хорошему контакту.

Лэндон и Джейми, «Спеши любить»

Отношения тихони Джейми и хулигана Лэндона начались с клятвы о том, что парень не будет влюбляться в девушку. Но все происходит с точностью до наоборот. Эта любовь меняет жизнь Лэндона: он перестает общаться с компанией задир, прощает обидчиков, переоценивает свои планы и ценности. Увы, счастье длится недолго. Парень узнает, что Джейми больна лейкемией. Он принимает эту ситуацию, не оставляет возлюбленную и старается сделать все, чтобы последние ее дни были счастливыми. Лэндон учится ценить каждую минуту жизни, а Джейми не пытается «подогнать» парня под свои представления о прекрасном. В отношениях они находят компромиссы.

— Важно, что люди приняли друг друга такими, какие они есть, взаимодействовали с теми качествами партнера, которыми он уже наделен. Переделывать кого-то невозможно. Это только приведет к конфликтам, бесполезной трате времени на ссоры и ругань, — обратила внимание собеседница «ВМ».

Лэндон и Джейми поддерживают друг друга в сложной ситуации. Они живут и развиваются рядом, и один получает от другого импульс, видит стремление к тому, чтобы меняться и становиться лучше.

Кейтилин и Нед Старк, сериал «Игра престолов»

Начало отношений Кейтилин Талли и Эддарда Старка нельзя назвать счастливым: скорее, это трагическое стечение обстоятельств. Девушка была помолвлена с братом своего будущего мужа Брандоном, но тот был казнен. Эддарда Кейтилин никогда не знала, но смогла смириться с происходящим и стала его женой. В дальнейшем она смогла полюбить Неда, а в их союзе родилось пятеро детей. Супруги даже спустя многие годы брака были нежны в отношениях друг с другом и понимали друг друга с полуслова.

— Конечно, преемственность в браке, то есть решение выйти замуж за брата погибшего жениха, достаточно сомнительная затея. Такой опыт лучше не повторять. И принуждение в браке — тоже не лучший способ обрести счастье. Но то, как далее развиваются отношения Кейтилин и Неда, — это замечательно, — выразила мнение психолог.

Несмотря на то, что старт их отношениям дало такое сложное событие, супруги Старк увидели друг в друге близких людей. Им повезло, что они смогли почувствовать друг друга и заметить возможность взаимодействия.