Перечислены признаки патологического избегания реальности

Это, в частности, трудоголизм, «бесконечное студенчество» и «упоротое зожничество».

Если человек всецело погружён в подобное занятие, это говорит о том, что его психика не справляется с происходящим и «застревает в выдуманном мире», сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Когда между нашим представлением о мире и настоящим миром возникает огромная пропасть, то человек начинает очень сильно страдать. Бегство от реальности — это одна из психологических защит. Активное бегство от реальности — это трудоголия, какое-нибудь упоротое зожничество, когда мы уходим в орторексию, серьёзная бигорексия, когда человек не вылазит из спортзала, бесконечное студенчество, это всё приёмы избегания. Есть пассивное избегание — это жизнь в телефоне, социальных сетях, нахождение бесконечное в компьютерных играх, зависание в прошлом или будущем, скучная однообразная жизнь, ипохондрические синдромы, идеализация партнёра, стремление к одиночеству, невозможность выстроить отношения. Это всё избегание объективной реальности. Важный нюанс, что мы не просто так создаём субъективные реальности, в ней мы черпаем ресурс. Вредить это нам начинает, если мы уходим туда с головой. Запойная киномания или книгомания, например. Это значит, что наша психика не справляется с тем, что есть в реальном мире и застревает в выдуманном».

Ранее Елена Соловьёва перечислила основные признаки нарциссизма. Люди с таким расстройством могут отстранять и обесценивать партнёра, им невозможно угодить. В эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог подчеркнула, что выйти из подобных отношений «практически» нельзя, а продолжительная коммуникация с нарциссом грозит нарушениями психики.