Что значит жить по чужим сценариям: 13 признаков

Возможно, вы даже не задумываетесь об этом, а просто считаете себя неудачником.

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«Чувствуете, что живёте по чужому сценарию? Как будто находитесь не на своём месте? Скорее всего, вы долгое время старались оправдать чьи-то ожидания и тратили силы на реализацию чуждых вам целей. Рассмотрим, какие сигналы свидетельствуют об этом, и наметим шаги, которые помогут обрести себя».

Признаки, что вы живёте по чужим сценариям

1. Вам не нравится ваша работа. Трудовая деятельность занимает значительную часть нашей жизни, поэтому важно, чтобы она приносила удовлетворение. Если каждый рабочий день кажется пыткой, значит, вы игнорируете свои потребности и интересы уже долгое время.

2. Вы чувствуете неудовлетворённость в отношениях. Она может возникать с партнёром, родителями, окружением.

3. Вы постоянно стремитесь изменить что-то в жизни. Желание переехать, сменить квартиру или даже город может говорить о том, что вам не нравится текущая ситуация и вы пытаетесь от неё сбежать. Вам кажется, что жизнь в другом месте будет более счастливой.

4. Вы мечтаете, но не воплощаете желания. Если человек ничего не предпринимает для реализации своих идей, это часто указывает на страх перед реальной жизнью.

5. У вас есть зависимости. Они нередко становятся способом скрыться от реальности и «убежать» от своих проблем. При помощи алкоголя, еды или человека вы пытаетесь спрятать тревогу.

6. Вы ориентированы только на внешние показатели успеха. Например, деньги, статус или слава. Человек, который живёт в гармонии с собой, стремится обрести душевное равновесие. Он сфокусирован на этом не в последнюю очередь.

7. Вас раздражают счастливые люди. За этим чувством часто скрывается неспособность самому жить в радость.

8. Вы постоянно думаете о благополучии других людей. Они являются для вас куда более высоким приоритетом, чем ваша реальность. Вы живёте только ради своей семьи или детей. Готовы по первому зову, в ущерб своим интересам, оказывать помощь друзьям и коллегам.

9. У вас нет целей, планов и ориентиров. Вы просто плывёте по течению, не задумываясь о том, что будет через неделю, месяц или год.

10. Вы ощущаете усталость и выгорание. Эти чувства могут говорить о том, что человек живёт с оглядкой на мнение других и старается соответствовать чужим ожиданиям.

11. Вы потеряли интерес к прежним увлечениям. Вам больше не приносит удовольствие то, чем вы горели когда-то. Бывает так, что наши хобби меняются и мы оставляем некогда любимые занятия. Однако иногда это говорит о том, что вам навязали чужие интересы.

12. Вы ощущаете потерю себя. Если человеку кажется, что реальность будто «проходит за стеклом» и он существует в ней, но не живёт по-настоящему, это может быть сигналом потери связи с собственными желаниями и целями.

13. У вас возникают неконтролируемые реакции и поведение. Вы чересчур импульсивны и спонтанны. Не можете управлять своими эмоциями и ведёте себя неестественно, разрушая отношения с другими людьми или свою жизнь.

Как вернуть себе свою жизнь

1. Выполните технику «внутреннего наблюдателя»

Проживать чужую судьбу — значит, постоянно находиться в неестественном для вас сценарии. Чтобы преодолеть внутренний конфликт, необходимо увидеть разницу между собой и навязанной ролью. Как это сделать? Станьте «внутренним наблюдателем», отделив себя от своих ролей, чувств, мыслей и ощущений.

Вам помогут следующие мыслительные приёмы:

«Чувства — не вы сами. А что тогда? Это просто чувства, которые у вас сейчас есть»;

«Ощущения — не вы сами. А что тогда? Это просто ощущения, которые у вас сейчас есть»;

«Мысли — не вы сами. А что тогда? Это просто мысли, которые у вас сейчас есть»;

«Роли — не вы сами. А что тогда? Это просто роли, которые у вас сейчас есть».

Когда у вас получится дистанцироваться от всех перечисленных аспектов, вы станете «внутренним наблюдателем» — вернётесь к самому себе. Поймёте, какую роль играете и для кого, кому и что хотите доказать, с кем или чем боретесь.

2. Начните реализовываться

Чтобы жить в удовольствие, важно не забывать о своём предназначении. Ваши сценарии — те, которые даны вам природой. Реализация состоит в том, чтобы стать полноценной личностью – хорошим сыном или любящей дочерью для своих родителей. Не менее важны профессиональная реализация, труд и контакт с физическим миром.

Следующий шаг — прийти к тому, чтобы ваша деятельность приносила вам радость и удовлетворение. Редко кому удаётся достичь этого сразу. На пути к самореализации вы обнаружите в себе много внутреннего несогласия, непринятия и неблагодарности, отсутствия признания.

Все эти защитные механизмы помогают нам адаптироваться к миру, когда мы не верим в себя и у нас нет внутренней опоры. Важно проработать эгоистическую позицию и найти поддержку в таких аспектах, как любовь, семья и труд.

3. Открывайтесь знаниям и постоянному обучению

Мы не можем наслаждаться тем, о чём ничего не знаем или чего не умеем. Поэтому чувствовать неудовлетворение, непонимание и страх на пути обретения себя через личностный и профессиональный рост — это нормально.

Продолжайте исследовать и изучать важные для вас аспекты, превращая информацию в навыки. Пройдя путь ученика, вы сможете найти в себе личность и профессионала, действовать в соответствии с собственными компетенциями. Это принесёт вам удовлетворение и радость.