Десять признаков психологически зрелого человека

К сожалению, не всегда по внешнему виду можно понять, что из себя представляет человек. Он может выглядеть солидно, при этом являться абсолютно незрелой в психологическом плане личностью. Какие признаки «выдают» психологически зрелого человека, «Вечерней Москве» рассказал кандидат социологических наук, коуч Александр Синютин.

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По мнению эксперта, с незрелыми личностями чаще всего трудно общаться, на них во многих ситуациях нельзя положиться, они эмоционально неустойчивы и вообще не всегда знаешь, чего от них ожидать. Поэтому людям приятнее общаться со зрелыми личностями.

Как их распознать?

Синютин перечислил десять признаков психологической зрелости человека.

Уравновешенность

Зрелые личности умеют контролировать себя и свои эмоции. Другими словами, держат себя в руках вне зависимости от ситуаций.Незрелые личности, напротив, крайне раздражительны: чуть что — дают волю эмоциям, нередко ругаются, обвиняют всех подряд, конфликтуют и истерят.

Рассудительность

В своих рассуждениях зрелые личности опираются на здравый смысл, могут выслушать собеседника, не перебивая, готовы искать «разумные зерна» даже в тех утверждениях, с которыми не согласны.Незрелые личности обожают спорить, разговаривают преимущественно громко, пытаются продавить свою точку зрения, не слушая собеседника и не обращая внимания на него самого и на его аргументы.

Последовательность

Зрелые личности обычно последовательны в своих мыслях, суждениях, выборах и поступках. Все вышеперечисленное не входит у них друг с другом в противоречие, скорее, наоборот, одно дополняет другое.Незрелые личности могут утверждать одно, думать по-другому, а поступать вообще третьим способом.

Обязательность

Зрелые личности стараются в принципе поменьше обещать. Если же что-то обещают, то обычно это выполняют.Незрелые личности хотят произвести на своих собеседников хорошее впечатление, поэтому с охотой обещают все подряд, правда, потом почти ничего из обещанного не выполняют.

Принципиальность

В своих поступках зрелые личности руководствуются внутренними моральными принципами, привитыми с детства.Незрелые личности редко имеют подобный психологический стержень и чаще всего выбирают стиль поведения в зависимости от обстоятельств.

Надежность

На зрелую личность можно положиться. В трудную минуту такой человек не струсит и не предаст.Незрелая личность, как правило, слаба, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Самодостаточность

Зрелая личность судит себя сама. Иногда строго. В оценках опирается на свои внутренние нормы и принципы.Незрелая личность нуждается в оценках со стороны и ужасно от них зависима.

Спокойствие

Зрелый человек чаще всего не просто уравновешен и умеет управлять своими эмоциями, его естественное, базовое состояние — спокойствие.Незрелый человек почти всегда ощущает тревогу, порой беспричинную.

Эмпатия

Зрелая личность характеризуется тем, что чувствует других людей, их мысли, переживания, эмоции. Человек старается быть деликатным и предупредительным, испытывает сострадание.Незрелого персонажа интересует лишь он сам. Он озабочен только своими проблемами, болями и страхами, другие люди ему, как правило, безразличны.

Доброта

Зрелые люди добры: к родным и близким, к знакомым и незнакомым, добры к миру и к себе.Нельзя сказать, что все незрелые люди злы, но, как показывает практика, незрелость и злость определенно связаны друг с другом.