Готовим ребенка к школе без тревоги и стресса. Советы психолога

У многих родителей в Курганской области, начиная с середины августа, а у кого-то даже и раньше, начинается тихая паника. Она связана со сборами детей в школу, ожиданием учебного года, пробуждением негативных эмоций, связанных со стрессом, страхом неуспешности и усталостью. Курганский психолог Анна Борчанинова рассказала URA.RU, как справиться с тревогой за школьника.

Плюсы и минусы тревоги

Тревога — неопределенное, растянутое во времени переживание по поводу будущего, которое состоит из ощущения расплывчатости, предчувствия неприятных событий и трудноопределимых волнений. Она вполне может в определенных ситуациях быть нам защитником, мотиватором. Например, в ситуации подготовки к важному испытанию возросшая тревожность обеспечивает нам необходимый уровень собранности, включенность, концентрации на деле, не даёт растечься и расслабиться.

Однако в случае, если такое состояние становится хроническим, оно начинает отравлять жизнь и ухудшать ее качество. Тревога — очень энергоемкое состояние, и когда вы тревожитесь о чем-либо, вы мало способны быть эффективным в важных для вас делах. Кроме этого, дети, как антенны, ловят и считывают состояние родителя: они становятся неуверенными, боязливыми, пассивными, зависимыми от родителей, меньше реализуются и реже в целом счастливы.

Расставить приоритеты

Чтобы справляться с тревожностью и переживаниями за ребенка легче и быстрее, нужно помнить, что школа — это всего лишь маленькая часть жизни. Сама жизнь гораздо больше, разнообразней и сложней. Не стоит ставить знак равенства между учебными успехами ребенка и его успешностью в целом. Также они ничего не говорят о благополучии вашей семьи и успешности вас как родителя. Большая часть знаний исчезнет из головы вашего ребенка точно так же, как исчезла из вашей головы. Останутся только способности эти знания добывать, хранить и использовать.

Разделять роль учителя и родителя

Хочу поддержать родителей, которые много сил тратят на домашние задания со своими детьми. Очень сложно совмещать роли родителя и учителя, это разные функции. Задача учителя — добиваться выполнения задачи, контролировать, требовать. А задача мамы и папы — обеспечивать, чтобы у ребенка были тетради и ручки, чтобы он был здоров, сух и сыт, читать ему сказки, учить резать помидоры на салат и крутить гайки, целовать наследника в любимую вихрастую макушку, покупать зайцев и мармеладки, в общем — жить с ним рядом и создавать ему условия для счастливого взросления.

На самом деле мало кто способен учить собственных детей, не истощаясь и не нервируя их. Возможно, в особо сложных случаях стоит направить взгляд в сторону специалистов — репетитор, психолог. А в остальном оставить ответственность за учебу ребенка — ему самому!

Составить списки, подготовиться заранее

Важно заранее подготовиться к новому распорядку дня и обсудить с ребенком его ожидания и беспокойства. Планирование школьных покупок и обсуждение расписания помогают ребенку чувствовать себя увереннее и менее тревожно.

В период обучения эксперты рекомендуют вечером готовить одежду и портфель. Важно также установить четкий режим сна и отдыха, чтобы ребенок был отдохнувшим и сосредоточенным, обеспечить здоровый завтрак.

Как быстро успокоиться

Если нужно быстро успокоиться в домашних условиях — включите холодную воду и умывайтесь. Можно набрать кастрюлю ледяной воды и окунуть туда лицо. Механизм данной техники основан на биологии — вы переключаете мозг с эмоций на физические ощущения. Передышка от тревоги на 1-2 минуты позволит вам взять под контроль бессознательное и уже осознанно принимать решения в вашу пользу.