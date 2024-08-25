«Попкорновый мозг». В чем суть этого опасного феномена

Если в последнее время технологии мешают вам сосредоточиться на важном — возможно, вы имеете дело с «попкорновым мозгом».

© Super.ru

«Идея "попкорнового мозга" заключается в том, что, подобно хлопкам попкорна, наши мысли рассеиваются», — объяснила психолог Лесли Дейли в интервью Women's Health.

Хотя термин не является официальным, не нужно ждать постановки официального диагноза, чтобы бороться со чрезмерным использованием цифровых медиа и связанным с этим снижением концентрации внимания.

«Из-за большого количества медиа, которые мы используем, и времени, которое мы тратим на выполнение задач, связанных с Интернетом, нам все труднее оставаться сосредоточенными. Мы чувствуем, что наши мысли витают где попало», — подчеркнула эксперт.

Термин, как и проблема, — не новые. Выражение «подкорковый мозг» случайно стало популярным еще в 2011 году из-за интервью профессора Вашингтонского университета Дэвида Леви. Леви использовал его экспромтом, чтобы описать всеобщую рассеянность.

У явления есть и официальное название — периодическое подкрепление. Почти весь контент, который вы просматриваете на своих устройствах, периодически подкрепляется, будь то комментарии к видео, которое вы публикуете в Сети, или лайки под вашим свежим селфи. Это повторяющееся, но непоследовательное подкрепление может заставить вас чаще пользоваться телефоном и выполнять эти «быстрые действия». При этом повседневные задачи, требующие вашего внимания, могут отойти на второй план.

Исследование 2023 года, опубликованное в Scientific reports, показало, что даже простое наличие мобильного телефона поблизости может привести к снижению внимания и когнитивных способностей, если вы пытаетесь выполнить задание.