«Давай поженимся», или Как моя жена сделала мне предложение

В жизни не так редко случается, что благополучно развивающиеся отношения в паре никак не приближают ее к свадьбе. Психологи утверждают, что почти 90 % мужчин, имеющих семью, делают предложение своей жене в первый год знакомства, 9% – во второй и лишь 1% – еще позже.

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То есть после двух лет отношений шанс получить предложение руки и сердца стремится к нулю. Должна ли женщина сама стать активнее, если любимый не торопится, рассказали в интервью MIR24,TV психологи.

Самый счастливый день, или Слезы, да и только?

Я сделала предложение своему мужу утром, когда он проснулся и потянулся обнять меня. Просто сказала: «Давай поженимся, я очень тебя люблю!». К тому времени мы жили вместе уже год. Я решила, что хочу свадьбу летом, в августе. И если не потороплюсь, то придется ждать еще год или соглашаться на осень. Конечно, я немножко трусила, но любимый воспринял мое предложение очень позитивно. Сказал, что я опередила его только чуть-чуть. И мы в тот же день пошли выбирать кольца. Это одно из самых светлых наших воспоминаний!

"Моя жена сделала мне предложение сама, за что я ей невероятно благодарен! Я до сих пор при случае с гордостью рассказываю эту историю. Все удивляются, смеются, но в конечном итоге мне завидуют. Я думаю, что многие мужчины медлят с предложением руки и сердца только потому, что видят в этом что-то неестественное, показушное, словно ты на сцене, а люди в зале ждут, чем ты их удивишь. Не все любят это ощущение".

"День, когда моя жена сделала мне предложение, мы стараемся никогда не вспоминать. Дело в том, что я уже все придумал, купил кольцо, и целую неделю думал, как и где сделаю предложение. Потом решил, что отложу это до отпуска. Чтобы море, романтика – и я с кольцом! А она поторопилась и прямо накануне отпуска сама предложила мне пожениться. Короче, можно сказать, что этим она меня немножко обломала. Я не смог скрыть досаду, сказал ей об этом, и у нас получилась ссора. Было море слез, обида, пришлось заглаживать вину. Все как-то глупо, на пустом месте… И мой выход с кольцом в конце концов получился совсем не таким праздничным, как я планировал".

Так должна ли женщина брать инициативу на себя, и почему для многих это такой болезненный вопрос?

«Восток» и «запад» в наших головах

«Хотя и говорят, что гендерные стереотипы меняются, но все же надо признать, что примеров, когда женщины сами делали предложения мужчинам, не так уж и много, – говорит психолог Александр Ларионов. - Обычаи, относящиеся к созданию семьи, имеют кросс-культурные различия и особенности. В эмансипированном обществе Запада, то, что женщина должна платить по счетам в ресторанах поровну с мужчиной, и не иметь ограничений в карьере – норма, возведенная в абсолют. Поэтому, когда французская и американская модельер Диана фон Фюрстенберг в 2001 году сделала предложение американскому медиамагнату и миллиардеру Барри Диллеру, это не показалось ему диким и странным, а наоборот – стало приятным сюрпризом в день его рождения.

Другое дело – мир Востока. Мы даже представить себе не можем, чтобы инициатива по заключению брака исходила там от женщины. Даже в культуре народов Кавказа это почти невозможно. Другое дело, что в таком обществе девушки и юноши вообще ограничены в выборе партнера, а решение за них часто принимают родители».

Где же находится Россия? До 1917 года женщины были очень ущемлены в правах. Мужчин и женщин уравняли только после революции, и то лишь отчасти. Стереотип, что только мужчина должен делать предложение, сохранялся.

По словам психолога, все начало меняться в начале 1990-х годов, когда ценности Запада стали активно проникать в нашу культуру и традиции. В Америке и Западной Европе к этому времени уже вовсю расцвел феминизм, который оказал влияние на гендерные роли и в нашей стране. Тем не менее, наше общество продолжает быть консервативным, особенно вдалеке от столиц. Поэтому, если московская девушка предложит своему парню вступить в брак, это будет выглядеть иначе, чем если тоже самое произойдет в глубинке.

«Вопросы проявления свобод, ломки стереотипов очень связаны в целом с движением общества к тому или иному курсу – на либерализацию или, наоборот, уход к корням и традициям. Поэтому в текущей повестке традиционных ценностей предложения руки и сердца девушки все-таки чаще ожидают услышать от мужчин», – убежден Александр Ларионов.

«Предложение, сделанное женщиной, конечно, может в будущем повлиять на отношения в паре, – говорит психолог Арзу Кабарухина. – Особенно в ссоре, в которой мужчина может в упрек жене сказать что-то вроде «это ты хотела замуж», «это тебе приспичило», либо «ты заставила меня на тебе жениться»! Женщина любящая всегда найдет нужный ответ на эти обидные слова, и правильно будет ответить ему: «ну что ты, я тебя любила и люблю, если нужно было бы повторить предложение, я бы еще раз это сделала».

Признаюсь, что в основном лишь сильная женщина может себе позволить сделать предложение. Лично я советую – если ваш мужчина робок и нерешителен, то проявите инициативу – при условии, что вы его по-настоящему любите. Ведь неважно кто и когда сделал предложение, важно чтобы ваша семья была крепкой и счастливой!».

Что движет женщинами, которые сами делают предложение

Женщины в наше время во многом перестали романтизировать брак. И это привело к очевидным последствиям. Например, нередким бывает рождение ребенка по желанию обеих сторон, без оформления брачных документов. Тем не менее, как правило, женщина все же предпочитает официальный брак. Так что мешает ей без всякой торжественности, между обедом, ужином, и сборами на дачу, сделать избраннику предложение? Сказать невзначай: «Почему бы нам не расписаться?». Большинство психологов считает это правильной стратегией.

Какими мотивами руководствуются женщины? В каждой паре индивидуально. Психолог и бизнес-коммуникатор Ия Ким рассказала о наиболее распространенных причинах.

Желание защиты. Женщина всегда подсознательно, с заботой о потомстве, оберегает себя и детей от форс-мажора. Ведь только узаконенные основания дают ей право на наследование. Женщина хочет быть единственной у своего мужчины. Брак может показаться сомнительной гарантией, но каждая вторая слукавит, сказав, что штамп в паспорте не сделает ее более уверенной в мужчине.

Статус «замужем». Для большинства женщин это по-прежнему непременное условие для того, чтобы чувствовать себя успешной. Женщины, которые в 40 лет не замужем, продолжают вызывать в нашем обществе сочувствие вне зависимости от должности, доходов, популярности и иных успехов дамы. Еще одна причина покажется банальной, но она одна из самых распространенных: хочу исполнения мечты – той самой, о которой говорят все сказки. А попутно – хочу платье, подарки, праздник, ощущение избранности, уникальности. Та самая маленькая девочка, живущая внутри каждой из нас, мечтает почувствовать себя принцессой.

Все это основные мотивы, руководящие женщинами в XXI веке.

«Современные отношения меняются, и традиционные гендерные роли постепенно стираются, – говорит клинический психолог, сексолог, кандидат психологических наук Виктория Сорокина. – Женщина может и имеет право открыто выразить свои чувства и амбиции, включая желание создать семью».

Психологические феномены, по словам эксперта, в этом контексте такие.

Эмпатия и взаимопонимание. Когда женщина делает первое предложение, это может говорить о высокой степени доверия и эмоциональной связи в паре. Она чувствует поддержку и готовность партнера воспринимать ее инициативу.

Проактивность в отношениях. Женщина, которая берет на себя инициативу, демонстрирует свою решительность и активное участие в построении отношений. Это может вдохновить мужчину также проявлять свою активность в других аспектах жизни.

Стереотипы и их преодоление. Предложение руки и сердца со стороны женщины помогает разрушить стереотипы о том, кто должен брать на себя инициативу в отношениях. Это создает более равноправную атмосферу и может снизить уровень давления на партнера.

Страх и ожидания. Конечно, такая инициатива может вызвать страхи, связанные с возможным отказом. Однако это – проявление смелости и честности, которые могут укрепить отношения и сделать их более открытыми.

Переосмысление романтики. Современная романтика не всегда соответствует устоявшимся традициям. Первая инициатива может привести к новому взгляду на любовь и партнерство.

В заключение, женщина, которая делает предложение мужчине, утверждает свои желания и потребности. Это шаг к сближению и развитию отношений. Главное – быть искренними и открытыми друг с другом.