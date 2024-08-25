Нужно ли сохранять семью ради ребенка

В соцсети пользовательница жаловалась на опостылевшего мужа – и толку от него в семье никакого, и видеть его она больше не может. Давно бы развелась, но терпит только ради ребёнка – пусть у него будет отец. Комментаторы под постом разделились на два лагеря. Одни авторитетно уверяли, что ребёнку в такой семье всё равно только хуже и лучше развестись. Другие объявили такую позицию эгоизмом – ребёнку однозначно лучше, когда оба родителя рядом. Кто больше прав в этой ситуации, мы решили выяснить у кризисного психолога Натальи Рачковской.

Разводной ключ

– Сторонники развода в любом случае считают, что если между родителями царит конфликт, то это сказывается не просто на атмосфере в семье, но и на психике ребёнка. Это действительно так?

– Да, действительно, конфликты родителей, да и любые конфликты в семье сказываются на психике ребёнка. Для него любой конфликт, который он не может решить, ощущается как опасность.

Когда мама с папой ругаются, ребёнок в силу того, что у него ещё пока незрелая психика, не может от этого абстрагироваться, он пока ассоциирует себя с родителями. И в этой ситуации ребёнок становится обычно на сторону кого-то из них – в зависимости от того, кто или чья позиция ему ближе.

Кто-то может встать на сторону жертвы. Например, если папа на маму кричит или даже поднимает руку, то ребёнок может начать маму защищать и так далее. Кто-то, наоборот, встаёт на сторону агрессора, если ему, допустим, не нравится жертвенная позиция мамы, например.

Но в любом случае и та, и другая ситуация для психики ребёнка разрушительна. Особенно если ребёнок начинает родителя защищать, например. Знаю много таких историй, когда маленький ребёнок встаёт между родителями, чтобы папа, например, не бил маму. И это ужасно.

Такой ребёнок вырастает обычно с гиперответственностью, потому что брал на себя ответственность не по возрасту, и в то же время с ощущением собственного бессилия. Во взрослом возрасте такие люди часто оказываются очень успешными, но страдают синдромом самозванца – это не моя заслуга, это всё оно само собой.

Либо эти люди, наоборот, ни за что не могут взяться, потому что им кажется, что у них ничего не получится. В результате они совершенно не успешны, и по жизни такие несчастные.

– И всё же любой ребёнок, даже если его родители и ругаются постоянно, узнав, что они собираются разводиться, будет умолять этого не делать. Ведь, по большому счёту, любому ребёнку лучше и спокойнее, когда оба родителя рядом…

– Ну, любой – как бы не совсем подходящее слово. Большинство – да, согласна. Но, опять же, я знаю очень много историй, когда уже подросшие дети рассказывают, что они сами маму просили: «Давай уйдём от папы».

Если ребёнок очень-очень долго живёт в конфликтной среде, то часто он сам делает правильный вывод, что родителям неплохо бы разойтись.

– Но ведь бывают же скрытые конфликты, которые ребёнок не до конца осознаёт. И тогда он точно будет против развода…

– Да-да-да, конечно. Даже когда ребёнок видит эти конфликты, он часто надеется, что родители смогут помириться и так далее. И, конечно же, новость о разводе для такого ребёнка будет травматичной.

Но здесь очень важно понимать, что если родители не могут по разным причинам решить свои конфликты и постоянно в этой ситуации конфликта находятся, то это для ребёнка более травматично, чем развод.

Как в море корабли

– Как правильно объяснить ребёнку необходимость развода?

– Это, кстати, сложный вопрос, но попробую дать несколько вариантов.

Если родители в целом нормальные люди, но просто что-то у них в отношениях не ладится, исправить они это не могут, то важно ребёнку объяснить, что такое бывает во взрослой жизни – взрослые люди друг друга любят, а потом перестают друг друга любить, и поэтому они принимают решение разойтись. «Но мы остаёмся твоими мамой и папой, и мы продолжаем тебя любить, ты тут ни при чём».

Но бывают ситуации, когда отец – алкоголик, абьюзер. Здесь, опять же, важно говорить ребёнку об этом правду. То есть ты видишь, что твой отец выпивает, жить нам в этом невозможно, и поэтому я принимаю решение с ним развестись. Или – ты видишь, что мы с твоим отцом ругаемся постоянно, мне с ним очень плохо, и поэтому мы приняли решение развестись.

Главное – объяснить ребёнку, что вы всё равно остаётесь его родителями, вы его любите и он здесь ни при чём. Потому что ребёнок может это воспринимать на свой счёт: это я виноват, что родители разводятся.

Конечно, всё равно он может начать уговаривать родителей не разводиться. И здесь просто важно принимать чувства ребёнка. «Да, я понимаю, что ты расстроен. Любой ребёнок бы на твоём месте расстроился, но это пройдёт, мы это всё переживём» – и так далее. Ну и отвечать на вопросы, стараться отвечать на них честно, с учётом возраста ребёнка.

– Говорить ли ребёнку неприглядную правду об одном из родителей?

– На мой взгляд, важно эту правду говорить, если ребёнок её видит. Например, если отец алкоголик, то мы называем вещи своими именами. «Твой отец алкоголик, с ним жить невозможно, к сожалению». Или «твой папа меня бьёт, он на меня кричит. Мне с этим очень плохо».

Здесь важно говорить правду, не давая оценок этой правде. То есть не то что твой отец ужасный человек, плохой человек, а по факту – он алкоголик или он меня бьёт.

– А если причина развода в измене, надо об этом говорить ребёнку или для его психики это излишне?

– Нет, ни в коем случае, этого говорить нельзя. Несовершеннолетним детям совершенно точно ни к чему знать подробности интимных отношений между родителями.

Что касается взрослых детей, то здесь у меня нет какого-то однозначного мнения. Больше склоняюсь, наверное, к тому, что тоже не надо. Зачем? Но, с другой стороны, иногда этого уже и невозможно скрыть. И в этом случае, конечно, можно об этом говорить честно.