Мужчины назвали самые привлекательные женские странности

Мужчины назвали странные для других черты партнерш, которые считают привлекательными. Своим опытом пользователи поделились в разделе AskReddit.

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Один из комментаторов отметил, что его привлекает, когда женщина читает перед сном.

Почему-то очень уютно, когда кто-то читает, а я уже наполовину уснул, - syafizzaq, пользователь Reddit

Многие рассказали о привлекательности, которую имеют для них признаки старения и другие изменения кожи.

Растяжки на бедрах. Особенно, когда на них ложится натуральный загар и растяжки оказываются сильно светлее остальной кожи, - Legitimate-Wasabi468, пользователь Reddit «Гусиные лапки» у глаз женщин постарше. Я всегда думаю, что они много улыбались и были счастливы, SpaceMan420gmt, пользователь Reddit

Один мужчина указал на необычное предпочтение в форме зубов.

Острые зубы просто сносят мне крышу безо всякой причины, - jerseyhound, пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit вспомнили лучшие комплименты, которые партнеры делали их сексуальному мастерству. Многие мужчины главным комплиментом от женщины признали желание плакать сразу после сексуального контакта.