Психолог посоветовала трудоголикам задать себе восемь вопросов

Психолог Харитонова посоветовала всем трудоголикам задать себе 8 вопросов. Людям, живущим по принципу «отдохнём на том свете», рано или поздно придётся встретиться с неизбежным: осознать, что человеческие силы небезграничны. Чем больше мы работаем, тем больше устаём и — сюрприз! — меньше делаем. Так что от трудоголизма лучше избавляться. Вот с чего стоит начать.

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Почему люди становятся трудоголиками

Главные причины возникновения трудоголизма три, рассказала клинический и телесный психолог, карьерный коуч Юлия Харитонова.

Родители пытались привить ребёнку любовь к работе, но перестарались и получилась такая крайность. Став взрослым, он считает, что время вне работы потрачено зря. Для человека отсутствие денег означает отсутствие безопасности. Он постоянно переживает, что завтра может что-то случиться, кто-то заболеет и т.п. Зарабатывая деньги, человек пытается что-то доказать другим. Например, что он может быть успешным.

Как бороться с трудоголизмом

Опасность трудоголизма в том, что человек устаёт не только физически, но и психологически.

Прежде чем пытаться избавиться от такой установки, нужно понять, как она вообще сформировалась.

Для этого психолог посоветовала задать себе 8 вопросов:

Что для меня значит активная работа без отдыха? К чему это может привести? Что последует за этим? Что плохого в том, что я стану меньше работать? Что наихудшее может произойти после этого? Если это будет так, то что тогда? Как это характеризует меня? Что это говорит обо мне?

Дальнейшие инструменты работы нужно будет подбирать в зависимости от результатов ответов, сказала психолог «Доктору Питеру».

Проблема трудоголизма в том, что он влияет не только на самого человека, но и его окружающих. Например, у тех, кто все силы отдаёт работе, может проседать семейная жизнь. Психолог Ирина Гифт рассказала, как не позволить работе развалить семью.