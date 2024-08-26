Психолог посоветовала трудоголикам задать себе восемь вопросов

Как вылечиться от трудоголизма? Придётся задать себе эти 8 вопросов
Психолог Харитонова посоветовала всем трудоголикам задать себе 8 вопросов. Людям, живущим по принципу «отдохнём на том свете», рано или поздно придётся встретиться с неизбежным: осознать, что человеческие силы небезграничны. Чем больше мы работаем, тем больше устаём и — сюрприз! — меньше делаем. Так что от трудоголизма лучше избавляться. Вот с чего стоит начать.
Почему люди становятся трудоголиками
Главные причины возникновения трудоголизма три, рассказала клинический и телесный психолог, карьерный коуч Юлия Харитонова.
- Родители пытались привить ребёнку любовь к работе, но перестарались и получилась такая крайность. Став взрослым, он считает, что время вне работы потрачено зря.
- Для человека отсутствие денег означает отсутствие безопасности. Он постоянно переживает, что завтра может что-то случиться, кто-то заболеет и т.п.
- Зарабатывая деньги, человек пытается что-то доказать другим. Например, что он может быть успешным.
Как бороться с трудоголизмом
Опасность трудоголизма в том, что человек устаёт не только физически, но и психологически.
Прежде чем пытаться избавиться от такой установки, нужно понять, как она вообще сформировалась.
Для этого психолог посоветовала задать себе 8 вопросов:
- Что для меня значит активная работа без отдыха?
- К чему это может привести?
- Что последует за этим?
- Что плохого в том, что я стану меньше работать?
- Что наихудшее может произойти после этого?
- Если это будет так, то что тогда?
- Как это характеризует меня?
- Что это говорит обо мне?
Дальнейшие инструменты работы нужно будет подбирать в зависимости от результатов ответов, сказала психолог «Доктору Питеру».
Проблема трудоголизма в том, что он влияет не только на самого человека, но и его окружающих. Например, у тех, кто все силы отдаёт работе, может проседать семейная жизнь. Психолог Ирина Гифт рассказала, как не позволить работе развалить семью.