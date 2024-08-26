Эксперт дала советы, как побороть лень

Лень воспринимается обществом негативно. Однако за этим психологическим состоянием могут скрываться разные эмоциональные проблемы.

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По словам специалиста, в процессе эволюции человека лень сохраняла ресурсы организма, потому что мир очень долго был небезопасным. Среди основных задач были три главные потребности: выжить, то есть спастись от опасности, поесть, значит восполнить силы, оставить потомство. Сейчас потребностей у людей стало гораздо больше, поэтому для решения задач нам необходимо хорошо понимать свои мотивы и отлично себя чувствовать.

Как отмечает эксперт, лень часто путают с другими состояниями.

- Обычная усталость приводит к естественному желанию побыть в спокойствии, в бездеятельности, чтобы восстановиться и понять, какие дальнейшие проблемы пора решать. Если вы много трудились физически или интеллектуально, то вам вполне законно захочется отдохнуть, - отмечает специалист.

Если же человек уже отдохнул, но ему опять ничего не хочется делать, то в таком случае это похоже на лень и нужно искать причину.

Существует еще одно похожее явление - это прокрастинация. Под ее влиянием люди хорошо понимают, что необходимо делать, зачем, какие это принесет результаты, но все равно никак не могут начать. Чаще всего на потом откладывается выполнение сложных задач или принятие трудных решений. Чтобы справиться с этим состоянием, специалист рекомендует дробить большие цели на несколько маленьких и награждать себя после окончания каждого этапа.

Важно учитывать, что такие болезни, как сахарный диабет, гипотиреоз, эндокринные нарушения, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания печени и кишечника могут снижать уровень энергии в организме. Эти ситуации к лени уже точно не относятся. Депрессии также могут приводить к уменьшению активности.

Часто причинами "лентяйства" могут быть эмоционально-психологические трудности человека, сообщает "Тульская служба новостей".

Нежелание что-либо делать может быть связано со страхом неудачи или синдромом самозванца. Он проявляется в том, что люди не уверены в уровне своей компетенции и поэтому отказываются действовать.

Для полноценной активности психолог советует соблюдать режим работы и отдыха, высыпаться, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и заниматься физкультурой.

Ранее мы писали, что лень может быть иногда и полезна.