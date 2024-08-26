Подозреваете, что ваш начальник страдает нарциссическим расстройством личности? Задайте ему всего один вопрос. Разумеется, речь не идет о том, чтобы поставить боссу точный диагноз. Тем не менее ответ позволит вам сделать выводы о наклонностях вашего руководителя и быть начеку.

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Психолог с докторской степенью Элизабет Барлоу предлагает спросить следующее: «Как вы справляетесь с ошибками, как своими, так и вашей команды?» Начальник-нарцисс в таком случае постарается занять такую позицию, чтобы переложить вину на сотрудников, объяснила специалист в беседе с HuffPost.

Лицензированный психотерапевт Ной Касс в интервью изданию дал аналогичную рекомендацию — попросить руководителя описать случай, когда он совершил ошибку или был не прав.

«Данный вопрос помогает оценить их способность признавать ошибки и учиться на них — это то, чего часто не хватает нарциссам, поскольку это бросает вызов их потребности поддерживать высокую самооценку», — рассказал доктор Касс.

Реакция, в которой «ответчик» уклоняется от признания ошибок, может указывать на недостаточную открытость к коллективному росту в команде.