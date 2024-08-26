Психолог объяснил, что делать, если раздражают приятели партнера

Друзья вашего мужчины в большинстве случаев — его вторая семья, которую он выбрал сам, так что конкурировать, а тем более требовать ограничивать с ними общение, просто бесполезно. Психолог Александра Новикова поделилась рекомендациями, что делать в ситуации, когда друзья партнера вас, мягко говоря, не устраивают, но и расставаться с мужчиной из-за неприязни к его друзьям вы не готовы.

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Найдите что-то общее

Основное, что рекомендует не только наш эксперт, но и психологи в большинстве случаев, — найти точки соприкосновения с друзьями вашего мужчины. Конечно, в компании мужчин свои правила и уже устоявшаяся манера поведения, но и вы можете грамотно вписаться в компанию, когда проводите время все вместе. Александра:

«Это только кажется, что у вас и этих "мужланов" нет ничего общего. Общие темы и маломальские интересы можно найти всегда. В этом вам может понадобиться помощь вашего партнера».

Не скрывайте недовольство от своего мужчины

Мужчины не умеют читать мысли, и им не всегда приходит в голову, что вас что-то не устраивает в их друзьях. Не стоит выражать недовольство непосредственно в компании мужчин, это можно сделать более экологично — наедине со второй половинкой, но даже в этой ситуации сохраняйте рациональность, не стоит бросаться обвинениями и оскорблениями просто потому, что вас раздражают эти люди. Сформулируйте и в спокойной форме объясните, что конкретно вас не устраивает в этих друзьях.

Не напрягайте себя постоянным совместным времяпрепровождением

Вы не обязаны появляться на всех вечеринках или же каждую пятницу составлять компанию своему мужчине, когда он хочет увидеться с друзьями. Если вы понимаете, что коннекта нет, просто сократите общение в этими людьми. Но, опять же, никаких оскорблений и всплесков агрессии в адрес друзей. Как мы уже говорили, для мужчины друзья играют роль второй семьи.

Проводите время в своей компании

Лучший способ снять напряжение и избавиться от ревности — встретиться со своими подругами. Не ограничивайте его общение с друзьями и не ставьте ультиматумов, особенно если и у вас достаточно подруг, с которыми вы регулярно встречаетесь. Мужчина может отзеркалить вас и запретить общаться с приятельницами без какой-либо причины. Конфликт и, возможно, разрыв отношений здесь не исключены.

Требуйте уважения к себе

Какими бы ни были ваши отношения с друзьями мужчины, вы можете им также не нравиться, но ни вы, ни они не могут опускаться до прямых оскорблений в адрес друг друга. Мужчины могут скрывать ненависть к вам за сарказмом, и ваш мужчина может действительно воспринимать их поведение как шутку. Ваша задача — защитить свои границы.