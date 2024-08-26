Как подготовиться к виртуальному сексу

Секс без прямого контакта, то есть — виртуальный, уже давно стал частью интимной жизни современного человека. Однако такой вид близости в любом случае требует подготовки со стороны партнеров. Сексолог Ирина Назарова подсказала нам несколько важных правил, если между вашим партнером и вами ноутбук или смартфон.

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Обсудите процесс до его начала

Пусть виртуальный секс в корне отличается от классического, важно обсудить правила и некоторые моменты, которые оба партнера будут учитывать в процессе. Сюда наш эксперт относит обсуждение границ дозволенного, прелюдию и, в целом, ваши ожидания от такого секса. Также стоит договориться о времени, если вы находитесь в разных часовых поясах, так как планировать близость, когда один из вас куда-то спешит — худшая идея в принципе.

Выбираем площадку

Немаловажный момент — подобрать цифровую платформу. К слову, многие останавливаются на сайтах знакомств и продолжают горячую переписку прямо там. Если сервис предусматривает отдельные виртуальные «комнаты» для интимной близости онлайн, можно смело воспользоваться этим предложением. Сексолог настоятельно не рекомендует переходить к вирту в мессенджерах, особенно если вы еще не очень хорошо знаете партнера, так как оттуда очень легко сохранить все данные, в том числе интимные подробности в формате фото и видео, которые потом могут быть использованы против вас.

Подготавливаем место для вирта

Мало просто определиться с площадкой. Даже если секс виртуальный, важно «оборудовать» место. Уберитесь в комнате, разберите постель или освободите пространство, которое хотите занять. Можно включить любимую ароматическую лампу или скорректировать освещение. Постарайтесь создать максимально интимную атмосферу, о чем попросите и своего партнера.

Говорите больше

Так как секс онлайн не подразумевает прямого контакта, одно из ваших самых возбуждающих средств в этом случае — голос и непосредственно слова, комплименты в адрес партнера. Не бойтесь хвалить и в красках рассказывать человеку на той стороне монитора, что бы вы хотели попробовать и что вы чувствуете прямо сейчас.

Шум? Ничего страшного!

Важный момент: организуйте время и пространство для вирта так, чтобы у вас не было страха помешать соседям, пусть даже по квартире. Виртуальный секс — тоже секс, который подразумевает определенный шум, поэтому не стоит планировать близость, пусть и виртуальную, если вы понимаете, что придется себя сдерживать.