Восемь вещей, которые нельзя делать перед сексом

Если вы не хотите испортить секс еще до того, как он начнется, присмотритесь к нашему списку. Эти 8 вещей не стоит делать непосредственно перед романтической встречей с любимым человеком.

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Принимать антигистаминные препараты

Далеко не все аллергики знают, что антигистаминные препараты могут уменьшить не только симптомы недуга, но и либидо. Само собой, секс — не повод пропускать прием лекарств, однако пить таблетки прямо перед тем, как заняться любовью, определенно плохая идея. Ко всему прочему, такие препараты могут затруднить выделение естественной смазки — секс может стать болезненным.

Заниматься спортом

Если вы не планируете уснуть во время секса — никогда не занимайтесь им после изнурительных тренировок. Когда организму нужно восстановить силы, интим — последнее, чего вам будет хотеться. Возможно, партнер будет не против сделать всю работу за вас, но секс рискует превратиться в одолжение. А чтобы сжечь больше калорий во время интимных игр, воспользуйтесь этим советом.

Критиковать партнера

За редким исключением большинству людей, независимо от пола, хочется чувствовать себя на высоте и быть желанными. Не стоит устраивать «разбор полетов», когда дело идет к сексу, иначе его может и не случиться. Что касается непосредственно сексуальных желаний, озвучивать их нужно без претензий: «мне будет приятно, если ты...» вместо «ты совсем не умеешь...»

Пить алкоголь

Может показаться, что пара бокалов помогут немного расслабиться. Но минусов гораздо больше. Во-первых, расслабиться можно до потери контроля над собой, что небезопасно. Во-вторых, поцелуи могут стать тем еще испытанием как для партнера, так и для вас, если он составил вам компанию в выпивке. Как ни крути, алкоголь подавляет нервную систему, что может привести к проблемам с желанием и возбуждением.

Делать эпиляцию

Будь то восковая эпиляция или бритье — во избежание раздражения и дискомфорта никогда не занимайтесь сексом в день процедур. В противном случае вы не сможете насладиться процессом как следует. Возможно, неприятные ощущения даже помешают достичь вам оргазма. В идеале дать коже восстановиться после процедур в течение пары дней.

Переедать

Если вам предстоит романтический ужин, у вас есть два варианта: делать упор на легкие закуски либо выждать достаточно времени, прежде чем переместиться в постель, — например, после еды посмотреть с партнером романтический фильм. Секс на полный желудок, как и спорт, удовольствие сомнительное — вы рискуете столкнуться с неприятными последствиями вплоть до появления устойчивой тошноты. И позаботьтесь о том, чтобы исключить из меню блюда с чесноком.

Увлекаться цитрусовыми

По мнению специалистов, цитрусовые и фреши из них могут раздражать мочевой пузырь, поэтому витаминный «шот» перед сексом может привести к тому, что вам захочется посещать уборную чаще, чем это уместно во время романтической встречи. Мочегонным эффектом также могут обладать сахарозаменители и лекарства. У кого-то подобная реакция может возникнуть на чай или кофе — просто задумайтесь над тем, что вы пьете перед сексом и как тот или иной напиток влияет на ваш организм.

Пить газировку

Пузырьки углекислого газа, содержащиеся в газированных напитках, раздражают стенки желудка, что становится причиной отрыжки. В таком случае уже не важно, стала причиной минеральная вода или шампанское — вам в любом случае будет неловко, даже если партнер воспримет ситуацию с пониманием. Ничего сексуального в отрыжке нет — и это не то, о чем вам хотелось бы беспокоиться.