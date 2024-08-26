По каким признакам можно понять, что партнер способен на убийство

Утром 25 августа в Москве под окнами дома на Красноказарменной улице на юго-востоке столицы обнаружили тело женщины и ребенка. Подозревают в двойном убийстве главу семьи, 39-летнего бывшего сотрудника Центробанка России Александра Липатова. С погибшей 36-летней супругой они прожили в браке около трех лет, а их малышу было чуть больше года. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как понять, что твой партнер вне зависимости от пола способен на подобное преступление и связь с ним может закончиться трагически.

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Взрывной характер

По словам психолога Натальи Наумовой, одним из тревожных «звоночков» является повышенная вспыльчивость. Например, человек что-то невзначай сказал, а его партнер «вспыхивает».

«Не выдерживает, начинает кричать, может разбить какие-то предметы об стены. Не факт, что это психопатия, но это уже первый сигнал о том, что человек несдержанный. Таким людям, как правило, сложно терпеть, ждать своей очереди. Им хочется выкрикивать, быть очень импульсивными», — объяснила эксперт.

Еще один тревожный симптом — повышенная ревнивость и желание контролировать все. Это может быть предвестником беды, хотя и не всегда такие факторы показывают, что у человека есть склонность к психопатии.

«Это очень сложно распознать. Психиатры наблюдают больше года, чтобы четко поставить диагноз», — отметила собеседница «ВМ».

Чтобы понять, каков на самом деле человек, с которым вы состоите в отношениях, важно разговаривать с ним.

«Например, задавать ему вопросы о его прошлом, какой у него опыт, как он обижается. Узнавать, как он разочаровывается в людях и что в таком случае делает. Можно обратиться за советом, что делать, если вас кто-то обидел», — посоветовала психолог.

Отвечая на эти вопросы, человек будет «подсказывать», каким образом он будет действовать сам. Эти слова позволят просчитать, может ли партнер быть агрессивным, нанести увечья или даже убить, заключила Наумова.

Нет никаких «звоночков»

В то же время психиатр Александр Федорович считает, что так называемых «звоночков» нет. Есть социум, требующий от людей поведения, в рамках которого они находятся «под наклоном».

«От нас требуется сдерживаться, терпеть, прощать. Есть такое мерзкое слово — стрессоустойчивый. Оно отвратительное, потому что говорит о том, что человек переходит в объективную форму поведения», — выразил мнение эксперт.

По его словам, стрессоустойчивость выглядит как человек, стоящий на коленях. Если он начинает возражать оппоненту, то сразу становится негодяем, мерзавцем, агрессором.