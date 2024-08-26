Три признака разрушающегося брака

Многие браки начинаются хорошо: супруги счастливы вместе и, казалось бы, идиллии нет конца. Однако потом могут появиться серьезные проблемы. О приближающемся разводе говорят три признака, передают «Белновости».

© unsplash

Постоянная критика. Если муж и жена постоянно критикуют друг друга, скорее всего, такой брак обречен.

Презрение. Брак вот-вот разрушится, если супруги ненавидят друг друга. В этом случае в паре регулярно присутствуют оскорбления и насмешки друг над другом.

Молчание. О конце отношений могут говорить не только ссоры и крики, но и молчание. Если один супруг игнорирует другого, отказывается общаться или постоянно притворяется занятым, это верный признак скорого развода.

Ранее адвокат по семейным делам Анна Каракозова рассказала, что в брачный договор нельзя включать условия, которые нарушают закон. По ее словам, этот договор может содержать почти все, что касается имущественных отношений супругов.

До этого адвокат Анастасия Матинова рассказала, что брачный договор, заверенный нотариально, можно расторгнуть только в судебном порядке. По ее словам, при несогласии с условиями документа заинтересованный супруг вправе обратиться в орган государственной власти.