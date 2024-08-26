Как лучше всего отвечать на оскорбления

Научно доказано, что критика и отвержение вызывают мозговую активность, которая возникает при физической боли. То есть оскорбления нам действительно причиняют боль. Но как на них правильно отвечать?

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Учёные выяснили, что влияние оскорбления на человека зависит как от «получателя», так и от «отправителя». При этом если дело доходит до прямых оскорблений, то их цели заметно доминируют над результатами.

Есть большое количество научно признанных способов успешно нейтрализовать оскорбления или обратить их последствия вспять.

Один из методов — представить оскорбителя как человека с более низким статусом, которого легче высмеять. Например, вам может кто-то сказать, что у вас глупая стрижка, а вы можете ответить: «Ладно, успокойся, дедуля». Таким образом вы помещаете их в категорию «Пожилые, немодные, оторванные от жизни люди».

Другие эксперты рекомендуют сосредоточиться на том, что оскорбитель говорит о себе, и усилить это. К примеру, вам говорят: «Я не понимаю, почему [ваш партнёр] с вами». Вы можете в ответ сказать: «Хотите, я вам объясню? При помощи цветных карандашей».

Третий вариант предполагает, что оскорбление вами принимается и развивается. Это его обезвреживает. Например, на заявление «Ты толстый!» вы можете ответить: «Да, я потратил так много денег, чтобы стать таким».

Существует огромное количество ответных фраз при оскорблении. Однако все они вращаются вокруг центральной темы: не давать оскорбителю власти, не давать ему повышенного статуса и сохранять контроль над повествованием или обменом репликами.

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