Невролог рассказал, чем полезны ночные кошмары

Врач Гайфутдинов назвал ночные кошмары хорошим терапевтическим инструментом. От ночных кошмаров не застрахован даже абсолютно здоровый человек. Страшный сон — показатель того, что вы восприняли какое-то событие близко к сердцу. Тех, у кого психика менее устойчива к внешним происшествиям, кошмары мучают чаще. Однако даже в страшных снах есть польза для организма.

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Что хорошего в ночных кошмарах

Человек, который испытал сильные негативные эмоции или оказался в чрезвычайной ситуации, может снова переживать эти события во снах, заявил ОТР доцент кафедры неврологии Казанского государственного медицинского университета Рустем Гайфутдинов.

По его словам, кошмары — это хороший терапевтический инструмент для освобождения.

Бессознательные механизмы заново проигрывают какое-то событие, произошедшее с человеком. Он проживает его несколько раз и в конце концов уже начинает испытывать облегчение, сказал специалист.

Бессознательное вплывает в сознательное, осознаётся человеком и приводит к разрешению проблемы, сказал невролог, слова которого привело «Общественное российское телевидение».

Чем опасны ночные кошмары

Несмотря на имеющийся полезный эффект, нельзя сказать, что ночные кошмары — абсолютно безобидная история.

Если они случаются редко, они могут не быть проблемой. Однако заволноваться стоит, если страшные сны начинают стойко влиять на ваше состояние.

Дело в том, что ночные кошмары могут усугублять уже имеющиеся психологические проблемы или вызывать их. Например, депрессию, тревожное или посттравматическое стрессовое расстройство.

Иногда на фоне кошмаров могут появиться суицидальные мысли.

Ночные кошмары сказываются не только на психологическом состоянии, но и на физическом здоровье.

Длительная депривация сна на фоне ночных кошмаров может привести:

К болезням сердца;

Ожирению;

Чрезмерной дневной сонливости;

Изменению настроения;

Ухудшению когнитивных функций.

Как понять, пора ли вам обратиться к врачу из-за ночных кошмаров, — читайте в этом материале.