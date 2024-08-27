Женщина переспала с мужем подруги и начала терять вес из-за совести

Женщина пожаловалась, что не находит себе места после того, как переспала с мужем подруги. Совет, как лучше поступить в этой ситуации, ей Колин Нолан в своей колонке для издания Mirror.

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Женщина чуть за 40 лет призналась, что долгое время была одинока, когда ей начал оказывать знаки внимания муж подруги.

«Однажды вечером после большого количества выпивки и бесед он загнал меня в угол и сказал, что всегда испытывал ко мне сильные чувства. Я подумала, что он просто пьян. Но через несколько дней он пригласил меня на кофе якобы поболтать про его брак и повторил это», — вспомнила она.

После они занялись сексом и повторяли это регулярно, о чем автор письма сейчас жалеет и корит себя за то, что не устояла перед обаянием женатого друга.

Сейчас женщина избегает встреч с подругой и не отвечает на ее сообщения, а также начала терять вес из-за угрызений совести.

«Что еще хуже, ее муж также звонит и пишет сообщения, желая помириться, и даже говорит о разводе», — добавила она.

В ответ Нолан призвала автора письма резко оборвать отношения с мужчиной, пригрозив в крайнем случае рассказать обо всем его жене. Однако дружбе, уверена специалистка, тоже конец.

«Ему нужно сосредоточиться на том, чтобы так или иначе наладить свой брак. Мне жаль его жену — она потеряла подругу и не знает почему, но нельзя встречаться с ней и делать вид, что ничего не произошло», — констатировала Нолан.

Чувство вины, продолжила специалистка, женщина чувствует заслуженно.

«Примите, что вы потеряли эти дружеские отношения, и сосредоточьтесь на том, чтобы двигаться вперед», — напутствовала она.

Ранее Нолан дала совет женщине, которая недавно стала встречаться со вдовцом, скрывающим отношения с ней от окружающих. В ответ специалистка выразила предположение, что мужчина боится взять на себя обязательства, так как, возможно, переживает, что при раскрытии романа все рухнет.