Семь проблем, которые чаще всего возникают в сексе у пар после 35 лет

Возрастные изменения затрагивают все аспекты жизни, хотим мы того или нет — и интимные отношения не исключение. Многие пары старше 35 лет могут сталкиваться с рядом проблем, которые раньше не имели такого значения. Или в силу возраста мы не обращали на них внимания. Понимание этих проблем и способов их решения может помочь сохранить близость и гармонию в отношениях.

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Снижение либидо

С возрастом у многих людей может снижаться уровень либидо — и этот порог становится все ниже, увы. Это связано с изменениями в гормональном фоне, постоянно растущим стрессом и усталостью. Чтобы справиться с этой проблемой, важно уделять внимание эмоциональной связи с партнером и обсуждать свои желания и потребности.

«Возможны и чисто медицинские корни проблемы — в этом случае нужно проверять гормональный фон, сдавать анализы на уровень железа и витамина в12, работать с эндокринологом», — объясняет сексолог Ольга Василенко.

Эректильная дисфункция

Мужчины уже после 35 лет могут сталкиваться с проблемами с эрекцией, что часто вызывает беспокойство и неуверенность в себе, что, в свою очередь, негативно влияет на секс вообще — и тогда ситуация замыкается сама на себе.

«Эта проблема может быть вызвана как физическими, так и психологическими факторами. Консультация с врачом и здоровый образ жизни могут помочь в решении этого вопроса», — говорит врач.

Сухость влагалища

У женщин после 35 лет может наблюдаться снижение уровня эстрогена, что приводит к сухости влагалища и дискомфорту во время секса — период перименопаузы тоже стремительно молодеет. Использование смазок и гормональных кремов может значительно улучшить ситуацию, но, конечно, стоит разбираться и с гормонами, и с функцией щитовидки и надпочечников.

Отсутствие времени и усталость

С возрастом многие пары становятся занятыми работой, семейными обязанностями и другими заботами, что оставляет меньше времени на интимные отношения. Оно и понятно — дети, карьера, ответственность, болеющие и стареющие родители.

«Для поддержания здоровой сексуальной жизни важно планировать время на близость и отдых, уделять время себе самим и партнеру не в режиме рутины, а именно для интима», — настаивает специалист.

Изменение тела и неуверенность в себе

С возрастом тело меняется, мы набираем вес, покрываемся морщинами и целлюлитом и это никак не добавляет радости в жизни, да еще и может вызывать неуверенность и стеснение в сексе. Принятие своего тела и поддержка партнера играют ключевую роль в преодолении этих чувств и восстановлении уверенности в себе. Ну и, конечно, спорт и работа над тонусом мышц.

Сексуальная несовместимость

Со временем могут проявляться различия в сексуальных предпочтениях и желаниях партнеров.

«Несколько забавно, что корни — в повышении уровня образования. Человек узнает, что он нормальный со всеми его кажущимися отклонениями в сексе, о которых он боялся признаться даже самому себе. А партнер воспринимает его по-прежнему», — говорит Ольга. Решение этой проблемы требует терпения, компромиссов и готовности обсуждать свои потребности.

Страх перед возрастными изменениями

Многие люди боятся, что с возрастом их сексуальная жизнь ухудшится — а в глобальной перспективе мы все станем старыми, сгорбленными, немощными и вообще умрем. Это просто факт, верно? Эти страхи могут уже сегодня привести к стрессу и снижению сексуальной активности. Важно помнить, что сексуальная жизнь может оставаться яркой и насыщенной в любом возрасте — и стараться в любом случае жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым моментом жизни. В том числе — сексуальной.