Пять жестов, которые провалят любое выступление

Вызывают страх и неуверенность. Названы 5 жестов, которые провалят любое выступление
Психолог Рашевская: во время публичного выступления не надо держать руки за спиной. Задача любого оратора привлечь внимание публики. Но иногда впечатление даже от самой искусной речи могут испортить незаметные, на первый взгляд, детали. Если вы готовитесь выступать публично, не используйте эти 5 жестов, иначе есть риск получить вовсе не тот эффект, на который вы рассчитываете.
Какие жесты портят публичное выступление
Неподходящие для выступления на публике жесты перечислила RuNews24.ru психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская:
- Руки за спиной. Такой человек на психологическом уровне внушает опасность, потому что публика не знает, что он прячет за спиной. У людей включается инстинкт самосохранения.
- Руки, скрещенные спереди внизу. Это смотрится некрасиво и не придаёт ни авторитета, ни профессионализма человеку, который стоит на сцене, отметила психолог.
- Руки «приклеены» к телу в области локтя, а кисти при этом подвижные. Такая поза будет сжимать тело, что скажется на голосе. Из-за этого оратор кажется неуверенным.
- Слишком хаотичные жесты. Это тоже будет передаваться на вашу речь. К тому же зритель может это считать как то, что у вас в голове творится неразбериха.
- Жесты-паразиты: трогание волос, ушей, носа и лица. Они не несут никакой нагрузки, как и слова-паразиты, но выдают вашу неуверенность в себе.