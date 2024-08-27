Пять жестов, которые провалят любое выступление

Психолог Рашевская: во время публичного выступления не надо держать руки за спиной. Задача любого оратора привлечь внимание публики. Но иногда впечатление даже от самой искусной речи могут испортить незаметные, на первый взгляд, детали. Если вы готовитесь выступать публично, не используйте эти 5 жестов, иначе есть риск получить вовсе не тот эффект, на который вы рассчитываете.

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Какие жесты портят публичное выступление

Неподходящие для выступления на публике жесты перечислила RuNews24.ru психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская: