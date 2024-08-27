Названы главные признаки кризиса в отношениях

Признаком кризиса в отношениях является отсутствие интереса к жизни, заявил в беседе с NEWS.ru психолог Александр Кичаев. По его словам, если появляются признаки кризиса, нужно либо что-то решать, либо расставаться.

Обычно кризис в отношениях бывает в том случае, если отношения себя изжили. То есть были какие-то общие интересы, например общие дети, общий бизнес, общие увлечения, а когда они исчезли, больше ничего другого и не осталось. Людей больше ничего не объединяет, у них нет никаких целей, общих ценностей, и в этот момент приходит кризис. То есть по ощущениям вам становится некомфортно с партнером, чаще стали конфликты, непонимание друг друга, — отметил эксперт.

Ранее психолог, сексолог Александра Миллер заявила, что для преодоления кризиса в отношениях партнерам необходимо разъехаться. В этот момент мужчина и женщина должны осмыслить свои ценности.

Также клинический психолог Артем Тараянц заявлял, что ревнивые люди, увидев или заподозрив партнера в измене, лишаются рассудка, в том числе из-за воздействия на организм гормона тестостерона. Эксперт напомнил, что ситуацию усугубляет нехватка вазопрессина и окситоцина, создающая «взрывной эффект» в виде стремления обладать второй половиной.

До этого психолог Яна Журавлева рассказала, что тревожные люди чаще покупают онлайн-курсы из-за ожидания быстрого результата. Специалист отметила, что, по статистике, их покупают чаще мужчины, чем женщины. По ее словам, такие курсы обычно предлагают приумножить свое состояние.