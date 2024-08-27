Россиянки рассказали об идеальном предложении руки и сердца

Жительницы России рассказали об идеальном предложении руки и сердца от любимого человека. Согласно опросу, проведенному сервисом знакомств совместно с производителем ювелирных изделий, 39% россиянок мечтают о помолвочном кольце с бриллиантом.

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Сообщается, что 50% опрошенных женщин предпочли бы получить предложение во время путешествия с партнером. При этом почти четверть респондентов мужского пола (23%) были бы рады сделать предложение в ресторане или баре. В пользу аналогичного места высказались 22% женщин.

Были среди ответов и весьма оригинальные. В частности, в опросе в качестве идеальных места и времени для подобного торжественного события указывались дни рождения партнера или партнерши, воздушный шар, пляж, свадьба друзей, концерт любимого исполнителя, кинотеатр. Многие также предпочитают, чтобы предложение было сделано дома.

Исследование продемонстрировало, что большинство мужчин (69%) и женщин (75%) хотели бы вступить в брак в течение жизни. Одновременно с этим растет заинтересованность представителей обоих полов в альтернативных формах партнерства (сожительства или гостевого брака) – 20% мужчин и 16% женщин предпочли бы именно их.

Ранее пережившая измену британка собралась замуж за чат-бота. Женщина описала своего «жениха» как 28-летнего мужчину по имени Марселлус. По ее словам, у него золотисто-каштановые волосы и голубые глаза.