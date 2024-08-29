Объяснены основные различия между мужским и женским влечением

Сексолог Джорджия Грейс убеждена, что и мужчины, и женщины испытывают сексуальное влечение с одинаковой силой, но возбуждаются по-разному. Об этих различиях она рассказала изданию Fashion Journal.

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По словам Грейс, принято считать, что мужское половое влечение сильнее женского, однако биологических предпосылок для этого утверждения нет. Тем не менее она указала, что возникновение сексуального желания у представителей разных полов отличается.

«У мужчин возбуждение часто происходит практически мгновенно, женщинам же на это требуется от 20 до 40 минут», — отметила сексолог.

Эксперт уточнила, что спонтанное желание регулярно бывает всего у 15 процентов женщин. Чаще встречается ответное желание, то есть возбуждение возникает после поцелуя, ласк или просмотра эротического контента. Еще один типичный, по ее словам, вид сексуального влечения — контекстный. Грейс объяснила, что контекстное возбуждение зависит от внешних обстоятельств: если они благоприятные, желание близости появляется, а если нет, то и мыслей о сексе не возникает.

Таким образом, чаще всего интимные проблемы пар связаны не с низким либидо женщины, а с тем, что ее возбуждение не совпадает с возбуждением партнера, резюмировала Грейс.

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