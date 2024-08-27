Между влюбленными людьми обнаружили особую связь

Оказывается, мы сильнее синхронизируемся с возлюбленными, чем с другими близкими людьми. Причём заметно это как по поведению, так и по работе мозга.

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Китайские учёные в ходе недавнего исследования изучили общение влюблённых людей. Выяснилось, что романтические партнёры сильнее синхронизируются во время обработки эмоций, чем близкие друзья.

В эксперименте принимали участие 50 пар. Из них 25 были разнополыми друзьями, а 25 — гетеросексуальными романтическими партнёрами. Их отношения длились от 3 месяцев до 3 лет и были близкими.

Участники исследования смотрели несколько видео. Они вызывали у них множество разных эмоций. Оказалось, что при просмотре одного и того же ролика у романтических партнёров синхронизация была сильнее, чем у друзей. Это заметно было по поведению и мозговой активности.

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Низкое качество отношений при этом было связано с большим совпадением мозговой деятельности, а более высокое качество — с большей синхронизации в поведении.

Также при негативных эмоциях пары синхронизировались сильнее, чем когда они испытывали радость и счастье.