Семь фраз, которые помогут достойно поддержать любую беседу

Когда дело касается светских бесед, в конечном счете все сводится к тому, чтобы собеседник чувствовал себя комфортно. Не бойтесь проявлять инициативу — следующие 7 фраз могут вам в этом помочь.

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«Мне там понравилось буквально все, а вы за что любите это место?»

Как известно, лучшие собеседники — отличные слушатели. Поэтому вам обязательно удастся произвести хорошее впечатление, овладев искусством «возвращения» вопроса. Коротко отвечайте на вопрос и тут же проявляйте интерес к мнению собеседника. Это лучший способ привлечь внимание и запомниться — к тому же, вы сможете посеять интерес к собственной персоне, когда человек поймет, что вы практически ничего не успели рассказать о себе.

«Могли бы вы объяснить...»

Будем откровенны: людям нравится учить других и чувствовать собственное превосходство. А если вопрос касается профессиональной деятельности или таланта адресата, вы любезно предоставляете собеседнику возможность продемонстрировать свои сильные стороны, блеснув в светской беседе. Кроме того, люди интуитивно привязываются к тем, кому помогли.

«Позвольте представить... Кажется, вы учились в одном университете»

Наверняка вам знакомы эти неловкие паузы после того, как вы представляете друг другу своих знакомых. Людям может быть трудно завязать разговор, ничего не зная друг о друге. Вы сделаете большое одолжение приятелям, если поможете найти им точки соприкосновения. Даже если ваши знакомые не учились в одном университете, не болели за одну команду и не любят ездить в отпуск в одно место — они смогут поочередно опровергнуть ваше предположение, как бы невзначай рассказав немного о себе.

«Вам не кажется, что эти...»

Если у вас сложилось впечатление, что у вас с окружающими нет ничего общего, вы ошибаетесь. Как минимум вам удалось оказаться в одном месте в одно время. Говорить о погоде не стоит — это слишком отчаянно. А вот подметить предмет интерьера, блюдо с фуршета или что-нибудь интересное в окружении — отличное начало разговора. После обмена мнениями самое время представиться.

«Было приятно познакомиться с вами»

Каждый раз, когда вы знакомитесь с новым человеком, то, как вы окончите беседу, бывает важнее всего, что вы успели рассказать. Специалисты в области этикета рекомендуют использовать эту стандартную фразу — она создает благоприятную атмосферу, позволяя собеседнику почувствовать, что его ценят. В неформальной среде можно избежать клише и сказать то же самое своими словами.

«Передайте, пожалуйста...»

То, что вы в теории можете дотянуться до того или иного блюда, еще не повод пытаться это сделать. Вежливая просьба вместо неловких попыток демонстрирует уважение к окружающим, их личному пространству и этикету в целом. К тому же, это отличный способ несколько оживить коммуникацию с соседями по столу, особенно если вы не знакомы. Не забудьте поблагодарить за услугу и предложите познакомиться, если это уместно в моменте.

«Насколько я понимаю...»

Ваше мнение может не совпадать с мнением собеседника. Но все же не стоит в лоб заявлять о чей-то неправоте. Прямая конфронтация, по сути, говорит о неуважении и может привести к эскалации. Вместо «вы не правы» и «вы ошибаетесь» используйте изящные, мягкие формулировки «Насколько я понимаю...», «На мой взгляд, это работает немного иначе...». Такт и дипломатия помогут не доводить споры до абсурда.

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