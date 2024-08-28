От осенней депрессии спасет один постоянный партнер, а не их смена, сказала в эфире НСН Юлия Варра, а Керим Костоев привел мужчинам в пример женщин, которым некогда грустить.

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С приходом осени и ухудшением погоды начинается тренд на постоянство в отношениях, объяснила в интервью НСН сексолог Юлия Варра, а ее коллега Керим Костоев указал на важность эмоционального состояния.

«Весенняя шизофрения начинается от переизбытка тестостерона, от того, что женщины оголяются, много открытых частей тела - у мужчин рвет крышу и начинается гон. Осенью уровень тестостерона спадает, приходит похолодание, женщины одеваются и тот, кто не нашел партнера летом, уходит в глубокую депрессию. Чтобы этого избежать, следует сосредоточиться на постоянстве. Сейчас перебор партнеров не даст того результата, как летом. Если летом наблюдается период смены партнеров, то сейчас как раз сезонный тренд на моногамию. Этот период будет продолжаться до весны. Тем, кто еще не успел, нужно быстро искать постоянного партнера, чтобы коротать с ним вечера в плохую погоду», - сказала Варра.

Со своей стороны, Костоев связал сексуальную активность с эмоциями.

«Конечно, плохая погода и смена времен года влияют на либидо, это штука чувствительная. Если человек сам по себе чувствительный, у него может и либидо снизиться. Это влияет и на сексуальность, и на общую удовлетворенность жизнью, и на мотивацию к работе. Сексуальная активность зависит и от эмоционального состояния, у нас многие женщины восьми мужиков стоят, некоторым из них просто некогда грустить», - заключил собеседник НСН.

Врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что перед Новым годом и весной люди рассчитывают на позитивные изменения в жизни и расстраиваются, если этого не происходит.