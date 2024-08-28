Супруги пожаловались на проблемы со сном после рождения ребенка

Женщина пожаловалась, что они с мужем разошлись по разным спальням после рождения младшего ребенка и в итоге пришли к неутешительному выводу. Совет, как лучше поступить в этой ситуации, ей Колин Нолан в своей колонке для издания Mirror.

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Автор письма заявила, что ложится поздно, а муж, наоборот, рано. В 6:30 ему нужно быть в поезде по дороге на работу.

«Однако недавно мой муж расстроился, сказал, что неправильно каждую ночь быть отдельно. Поэтому мы попытались спать вместе, что закончилось катастрофой, так как мне пришлось взять с собой ребенка в нашу комнату, и мужу пришлось спать на запасной кушетке», — рассказала она.

Супруги оказались на грани расставания.

В ответ Нолан отметила, что воспитание маленьких детей — трудный этап в любых отношениях, поэтому так важно идти на компромисс и поддерживать друг друга там, где возможно, и признать, что так не будет вечно.

«Ребенок подрастет, начнет спать всю ночь или, по крайней мере, несколько часов подряд. И когда он будет просыпаться, кормите его и укладывайте обратно в свою кроватку вместо того, чтобы приносить обратно в вашу комнату», — посоветовала специалистка.

Сперва отдельное укладывание будет трудным, но в конечном итоге поможет ребенку чувствовать себя в безопасности и привыкнуть к своей комнате, заверила Нолан.

«Вы любите друг друга, но устали — добро пожаловать в родительство. Если можете, попросите надежных друзей или члена семьи присмотреть за детьми, чтобы вы могли уделить время друг другу. Может, однажды ​​вы забронируете отель и уснете рядом, не просыпаясь то и дело», — заключила коуч.

Ранее Нолан дала совет женщине, которая не находит себе места после того, как переспала с мужем подруги. Специалистка призвала автора письма резко оборвать отношения с мужчиной, пригрозив в крайнем случае рассказать обо всем его жене.