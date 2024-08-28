Эксперт объяснил, что поможет справиться с осенней хандрой

С приходом осени многие сталкиваются с ощущением постоянной грусти, печали и усталости. Сказывается сокращение светового дня и тоска по ушедшему лету. При этом осенняя хандра может быть полезна, рассказала в беседе с Авторадио кандидат психологических наук, эксперт по эмоциональному интеллекту Елена Хлевная:

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«Эмоции грусти и печали способствую аналитической работе нашего мозга. И эти состояния полезны для составления каких-либо отчетов, для поиска ошибок. Некоторые творческие процессы также лучше идут именно в этих эмоциях. Поэтому здесь можно подумать не о том, чтобы бороться с этим состоянием и искусственно вызывать у себя бодрость, радость и какой-то позитивный настрой, а подумать о том, как эффективно использовать это эмоциональное состояние. То есть сознательно направлять энергию этих эмоций грусти и печали в то русло, где они могут быть максимально полезны. То есть идти за этими биологическими ритмами. За этим очень большой ресурс».

Ранее психолог Пётр Галигабаров заявлял, что дополнительным инструментом в борьбе с депрессией может быть «кинотерапия». Он посоветовал, в частности, смотреть фильмы о Гарри Поттере - по мотивам книг британской писательницы Джоан Роулинг.