Почему разговаривать с собой нормально и полезно

Когда никого нет рядом, некоторые люди могут разговаривать сами с собой, в том числе вслух. Психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, не говорят ли такие беседы о нарушениях психики и чем такой «диалог» может быть полезен.

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Специалист успокоил: разговор с самим собой не является какой-либо патологией. Кроме того, люди, которые по тем или иным причинам находятся в одиночестве и ограничены в общении, могут говорить с собой вслух.

«Это может происходить, когда человек занят какими-то своими мыслями, рассуждениями. Если он долго ни с кем не общается вслух, то он даже может забыть звук своего голоса», — отметил собеседник «ВМ».

Привычка говорить с собой помогает сконцентрироваться, лучше усвоить информацию или найти новое решение какой-либо проблемы. У человека есть несколько систем восприятия данных. Когда он произносит что-то вслух, у него срабатывает звуковая память, и некоторые вещи становятся понятнее.

«Есть поговорка «утро вечера мудренее», которая говорит о том, что утром ум человека будет ясным. И вещи, которые были малопонятны вечером, станут понятнее утром. Как правило, люди проговаривают что-то вслух, чтобы лучше усвоить информацию», — рассказал Файнзильберг.

В качестве примера психотерапевт привел обучение в вузах. Когда студенты записывают лекции, при этом слушают их и это дополнительно подкрепляется зрительным образом, то информация запоминается более полно.

«Статистика говорит о том, что при первом разе, когда человек сталкивается с какой-либо новой информацией, он усваивает от нее всего лишь 25 процентов, причем достаточно ограниченное время — скажем, 40–45 минут. Потом внимание притупляется, и человек запоминает еще меньше», — объяснил эксперт.

В 2000 году на широкие экраны вышел американский фильм «Изгой». Главную роль в картине исполнил Том Хэнкс, который в результате крушения самолета оказался один на необитаемом острове. Его «напарником» на несколько лет одиночества стал волейбольный мяч, который он назвал Уилсоном. В течение более чем четырех лет герой Хэнкса общался с мячом и обсуждал насущные вопросы.

«В литературе есть много подобных эпизодов, обычно связанных с необитаемыми островами. Герои говорят с попугаями или какими-то неодушевленными предметами. Благодаря этому у человека возникает ощущение диалога», — напомнил эксперт.

Двусторонняя беседа необходима для того, чтобы получить какую-либо информацию, обратную связь или подтверждение, которое поможет принять решение.