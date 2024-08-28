Психолог назвал четыре признака нездоровой привязанности к мужчине

Довольно часто любовь путают с зависимостью от своего партнера. Подобная нездоровая связь может разрушить не только сами отношения, но и личность зависимого человека. О том, как распознать привязанность к мужчине, которую давно пора оборвать, нам рассказала Ольга Матвеева, психолог, коуч.

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Вам нужно подтверждение своей значимости

Часто в подобные отношения попадают женщины, которые страдают из-за заниженной самооценки. Их оценка собственной привлекательности полностью зависит от мнения других людей. В большинстве случаев — от оценки любимого мужчины. Ольга:

«Не факт, что ваш партнер будет помогать вам расти как личности. Есть вероятность, что вы нарветесь на нарцисса, который полностью разрушит ваше самовосприятие».

В такой ситуации женщине важно понять, что ответственность за любовь к себе лежит только на ней. Если сложно принять этот факт, есть смысл поработать с психологом и вместе с ним выйти из больных отношений.

Ваши границы нарушаются

Нездоровая привязанность к мужчине может проявляться и в отсутствии границ в паре. Один из партнеров, чаще всего женщина, постоянно пытается угодить второй половинке, тем самым зарабатывая себе настоящее эмоциональное истощение. Как уже говорил наш эксперт, нередко такие женщины нарываются на манипуляторов, которые прекрасно чувствуют, когда можно продавить партнера и активно этим пользуются.

Вам кажется, что вас бросят

Причем объективных причин для этого страха, как правило, нет. Женщины, для которых самое страшное — остаться в одиночестве, нередко хватаются за любые отношения, чтобы заполнить пустоту. В этом случае мужчина возводится на пъедестал и начинается гиперконтроль, чтобы партнер ни в коем случае не ушел. Психолог:

«Когда в паре намечается такой дисбаланс, рано или поздно произойдет разрыв отношений, причем очень болезненный».

Вам хочется спасти мужчину

Синдром спасателя присущ многим женщинам, особенно тем, кто привык все жизненные ситуации держать под контролем. Женщина берет на себя полную опеку над мужчиной, который, в принципе, в этом не нуждается. Отсюда вытекает тот самый гиперконтроль над партнером и бесконечные скандалы. По словам специалистов, подобная привязанность чаще присуща женщинам, которым важно чувствовать свою нужность. Здесь есть опасность раствориться в партнере, а в такой ситуации говорить о здоровых отношениях не приходится.