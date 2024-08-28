Опрос показал отношение молодого поколения к сексу

Представители поколения Z готовы оказаться от секса. Но не просто так: зумеров гораздо больше волнует возможность приобрести собственное жилье, чем любовные утехи. Исследователи опросили более 2000 взрослых британцев, чтобы выяснить, ради чего люди готовы пожертвовать половой жизнью — сообщает Metro UK. Более четверти опрошенных отказались бы от секса на целый год, если бы это означало, что у них наконец-то будет достаточно денег, чтобы внести залог за дом.

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Около трети представителей поколения Z отказались бы от секса ради повышения зарплаты, и чуть более четверти — ради карьерного роста. Предыдущие исследования подтверждают, что зумеры меньше интересуются сексом в целом, а также чаще находятся в более тяжелом финансовом положении, чем представители старшего поколения. Готовность поставить интимную жизнь на паузу также зависела от пола респондентов.

Так, 45% мужчин (независимо от возраста) заявили, что независимо от причины не смогут прожить без секса в течение года. Среди женщин категорических противниц целибата оказалось 23%.