Женщины рассказали о самых непривлекательных для них профессиях мужчин

Интересующимся криптовалютой и видеоиграми сильно не везёт. Согласно опросу, проведённому психологическим блогом Date Psychology, практически половина (48%) принявших в нём участие женщин с опаской относится к мужчинам, которые занимаются криптовалютой. Среди респонденток именно инвесторы в цифровую экономику являются наименее привлекательными кандидатами для долгосрочных отношений.

© Чемпионат.com

Второе место в опросе заняли косплееры и геймеры. По мнению женщин, мужчины с такими профессиями не способны взять ответственность за семью и обеспечить стабильность. Кроме того, в тройку антирейтинга вошли блогеры, наставники, коучи и тренеры по саморазвитию.

А вот наиболее привлекательными для женщин, принявших участие в опросе, оказались мужчины, с «практичными» профессиями, которые в свободное от работы время увлекаются чтением и изучают иностранные языки.