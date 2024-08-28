Эксперт объяснил популярность теорий заговора

Люди, не подготовленные к восприятию «сложной» информации, ищут «простых» объяснений.

Таким мнением президент Центра системного анализа и прогнозирования поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Никогда общество не было вовлечено так в информационное противостояние, как в нынешнем веке. До ХIХ века далеко не все умели читать и писать. Соответственно, те СМИ, которые тогда издавались — журналы и газеты — были рассчитаны на узкий круг людей. Это было дорогое удовольствие, выходило небольшими тиражами и было рассчитано на узкий круг людей, которые более-менее профессионально подготовлены. То есть на тех, кто по природе своего сословия занимались политикой, экономикой, финансами в нескольких поколениях и от рождения до смерти. С наступлением эпохи всеобщей грамотности и распространением СМИ практически на всё общество их воздействие резко усилилось. Произошло вовлечение в активную политику массы непрофессионалов, которые постоянно задают вопросы почему, но любые ответы их не удовлетворяют. Потому что они не могут представить себе, как работает этот механизм. Как правило, ответ они ищут в области теории заговора, потому что это самое простое объяснение, все остальные для них слишком сложные. Человек профессионально не подготовлен к восприятию данной информации, а она к нему постоянно поступает».

Ранее Ростислав Ищенко допустил возможность «полной ликвидации» Украины. По его словам, у ВС РФ «более чем достаточно» ресурса для этого.