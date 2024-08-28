Какие профессии считаются самыми стрессовыми

Не всегда работа может приносить удовольствие, а в некоторых случаях она даже становится причиной нервных срывов. В Госдуме выступили с инициативой ввести дополнительные отпускные дни для представителей наиболее стрессовых профессий. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, на каких должностях люди наиболее уязвимы для стрессов и действительно ли им необходимы дополнительные выходные.

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Самые стрессовые профессии

Как рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова, подобную инициативу действительно стоит ввести, потому что на рынке труда достаточно стрессовых профессий, которые запросто могут привести человека к выгоранию. Среди таких:

Врачи

— Они работают в стационаре с различными тяжелобольными пациентами. К тому же, многие люди не всегда ведут себя корректно в общении с медиками, поэтому у них всегда высокий риск стрессов на работе, — пояснила Лоикова.

Продавец, кассир и обслуживающий персонал

По мнению эксперта, это люди, на которых окружающие вымещают неудовлетворенность личной жизнью или невзгодами. Зачастую они абсолютно не виноваты в личных проблемах человека, просто попадают под горячую руку, а из-за своих трудовых обязательств обслуживающий персонал не может ответить на необоснованную агрессию.

Рекрутер

— Они часто сталкиваются с хамством со стороны кандидатов, которым пришлось обоснованно отказать в трудоустройстве. К сожалению, не все реагируют на эту новость спокойно, иногда люди переходят на нецензурную брань, словесно угрожают, проклинают. Они вымещают свою злобу на сотрудника, потому что уже долгое время не могут найти работу, но ни одному рекрутеру регламент не позволит хамить в ответ. Поэтому они часто выгорают, не хотят работать, отгораживаются от разговоров с людьми. В некоторых компаниях даже предусмотрены дополнительные выходные на этой должности, — сообщила Лоикова.

Менеджер по продажам

Менеджерам приходится много общаться, выполнять плановые показатели, поэтому напряжение в этой сфере тоже очень высокое, что часто становится причиной стрессов, отметила эксперт.

Авиадиспетчер, машинист поездов и метро, пилот

— Профессии, в которых люди несут ответственность за других людей, всегда считались особенно тяжелыми. Например, авиадиспетчеры находятся в невидимой зоне, но каждый день испытывают огромный стресс. Очень часто эти люди пишут заявление по собственному желанию, потому что любая даже самая незначительная ошибка может лишить жизни или покалечить других, — подчеркнула Лоикова.

Также и машинист поезда в метро испытывает напряжение каждый день. Во-первых, они ездят по одному и тому же маршруту, а во-вторых, подъезжая к станции, постоянно предугадывают действия людей на перроне, чтобы избежать ЧП.

Трейдер

— Они управляют чужим капиталом, причем многомиллиардными портфелями. По своему опыту могу сказать, что многие из тех, кто управляет таким большим капиталом, лысеют к 30 годам вне зависимости от пола, — заверила специалист.

Журналист

Люди этой профессии зачастую выезжают на крупные ЧП, становятся свидетелями страшных событий, поэтому их работа тоже иногда требует дополнительных дней для отдыха, считает эксперт.

Учитель

Учителя очень часто подвергаются стрессам из-за нетактичного поведения родителей.

Сотрудники правоохранительных органов

— Они работают в очень жестком режиме, иногда даже без выходных, несмотря на всю сложность работы, поэтому часто нервничают и доводят себя до выгорания, — добавила Лоикова.

Дополнительные выходные

В свою очередь рекрутер Ильгиз Валинуров заявил, что любая профессия может привести человека к нервному истощению, поэтому нельзя выделить особенно нервную работу.

— Например, у любого руководителя ответственности гораздо больше, чем у подчиненного, но ведь нельзя считать, что все руководители находятся в вечном стрессе. Так же и с рядовыми должностями. К примеру, сборщик на складе с утра до вечера занимается рутиной и запросто может испытывать из-за этого стресс, потому что делает одно и то же на протяжении долгих лет. Поэтому я не считаю, что бывают какие-то особенно стрессовые должности, — уточнил эксперт.

Те же учителя, которые считают свою профессию стрессовой, могли бы работать в свое удовольствие, если бы освоили навыки общения с людьми, уверен Валинуров.