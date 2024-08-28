Как находить время на отдых и хобби

Многие сталкиваются с невозможностью разорваться между семьей, отдыхом и любимым хобби, особенно если после работы остается не так уж и много свободного времени. Как найти баланс между работой и отдыхом, рассказал писатель, руководитель литературного сообщества «Большой проигрыватель» Александр Сордо.

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По мнению писателя, если делать все постепенно и достаточно аккуратно, то со временем удастся нащупать баланс между всеми аспектами жизни. Стоит находить время не только на полезные дела — занятия спортом, хобби, прогулки — но и на безделье, когда человек может просто полистать ленту телефона или посмотреть сериал.

Не стоит забивать расписание под завязку. Обязательно нужен отдых в выходные, иначе вероятно выгорание.

— Иногда полезно сказать миру «стоп» — даже самым близким людям — и поставить себя на пару часов на подзарядку, — отметил он в комментарии RuNews24.ru.

Не лишним будет освоить тайм-менеджмент, чтобы эффективно распределять время.

Временами жизнь превращается в бесконечный день сурка, и человека накрывают разочарование и апатия. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, как выбраться из этого состояния и начать радоваться жизни.