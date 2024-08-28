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Что такое абьюз - объясняет психолог

В любых отношениях могут возникать ссоры и конфликты. Однако если в таких ситуациях возникают чувства вины, тревога и страх, есть повод задуматься, не идет ли речь об абьюзивных отношениях.

Что такое абьюзивные отношения
© РИА Новости

Слово "абьюз" происходит от английского "abuse", что означает "плохое, неправильное обращение, злоупотребление". Абьюзивные отношения представляют собой модель поведения, при которой агрессор (абьюзер) применяет насилие по отношению к жертве. Причем агрессором может быть как мужчина, так и женщина, а возникать такие отношения могут в различных сферах жизни - не только в семье (между мужем и женой, между родителями и ребенком), но и среди друзей и коллег.

Агрессор применяет по отношению к жертве разные виды насилия - как правило, психологическое и эмоциональное. "Абьюзеру очень важно взять над жертвой контроль, и чтобы она из этого контроля никуда не уходила, чтобы она ему полностью подчинялась", - объяснила доктор психологических наук Оксана Защиринская изданию "Узнай.ру".

Абьюзивные отношения характеризуются цикличностью, отсутствием равноправия и не являются нормой. Обычно абьюзеры склонны обвинять жертву во всех трудностях и проблемах. При этом такие отношения бывает трудно распознать, особенно на начальном этапе, когда первые попытки давления со стороны агрессора почти незаметны.

Психологи выделяют несколько видов абьюза.

- Психологичейский (эмоциональный). Определить его может быть сложно - жертва может подвергаться ему в течение длительного времени, даже не осознавая этого. Абьюзер использует различные методы для контроля над партнером и снижения его самооценки: шантаж, угрозы, обесценивание и манипуляции, унижение, контроль, бойкот и игнорирование, изоляция, критика, перепады настроения, различные огарничения.

- Экономический. В этом случае применяются любые методы давления с использованием материальных и экономических ресурсов. Агрессор жестко ограничивает финансы жертвы, лишая ее возможности иметь собственные средства и отказываясь выдавать деньги даже на самое необходимое. Меньший размер заработка становится поводом для унижения.

- Сексуализированный. Речь может идти не только об изнасиловании, как самой крайней форме на грани с физическим абьюзом. Физическая близость может применяться и как награда за выполненные требования, а ее отстствие - как наказание. К этому же виду также относят обесценивание и газлайтинг в интимной сфере. Это могут быть, например, сравнения с предыдущими партнерами.

- Физический. Он проявляется как в нанесении побоев жертве, так и в причинении вреда чужому имуществу. В таких случаях жертва подвергается риску получения серьезных травм или даже смерти. Важно помнить, что человек, который однажды применил силу в отношениях, скорее всего, сделает это снова.

Оксана Защиринская указала, что абьюзерами чаще являются мужчины, поскольку в мужской природе заложено больше агрессии, в то время как женщины склонны договариваться. При этом мужчины, получившие серьезные психические травмы в детстве, переносят их в свои отношения с партнером, добавила она.

Обычно в начале отношений абьюзеры выглядят обычными эгоистами, отмечает Оксана Защиринская. Они склонны считать, что все вокруг должно существовать именно для них, а окружающим уделяют мало внимания. А впоследствии абьюзивность может усиливаться.

Абьюзивные отношения как правило цикличны. Идилли сменяется напряжением, когда агрессор раздражен, но еще не говорит о своём недовольстве. Затем применяется насилие, за которым следует примирение и снова наступает идиллия.

Выделяют такие признаки абьюза, как:

- эмоциональные качели;

- газлайтинг (агрессор убеждает жертву в ее неадекватности);

- двойные стандарты;

- необоснованная ревность;

- тотальный контроль;

- критика ии обесценивание;

- изоляция;

- игнорирование потребностей жертвы;

- агрессия, в том исле пассивная;

- шантаж.

В отношениях с абьюзером не следует ожидать, что он изменится. Не нужно также и винить себя в проблемах, даже если абьюзер убеждает в обратном.

Чтобы выйти из абьюзивных отношений, жертва должна сначала осознать наличие проблемы и желание найти решение. Часто в этом могут помочь близкие люди или психолог, поэтому агрессор стремится ограничить социальные контакты жертвы.

Прекращение отношений с агрессором, особенно если они были длительными, требует тщательной подготовки. Жертва должна заранее подумать, где будет жить и к кому может обратиться за помощью и поддержкой, собрать необходимые документы и вещи, найти средства к существованию.

Отношения с абьюзером не проходят бесследно для психики. После выхода из таких отношений жертве, вероятно, потребуется работа со специалистом.

Психология