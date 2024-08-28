Что такое абьюзивные отношения

В любых отношениях могут возникать ссоры и конфликты. Однако если в таких ситуациях возникают чувства вины, тревога и страх, есть повод задуматься, не идет ли речь об абьюзивных отношениях.

Слово "абьюз" происходит от английского "abuse", что означает "плохое, неправильное обращение, злоупотребление". Абьюзивные отношения представляют собой модель поведения, при которой агрессор (абьюзер) применяет насилие по отношению к жертве. Причем агрессором может быть как мужчина, так и женщина, а возникать такие отношения могут в различных сферах жизни - не только в семье (между мужем и женой, между родителями и ребенком), но и среди друзей и коллег.

Агрессор применяет по отношению к жертве разные виды насилия - как правило, психологическое и эмоциональное. "Абьюзеру очень важно взять над жертвой контроль, и чтобы она из этого контроля никуда не уходила, чтобы она ему полностью подчинялась", - объяснила доктор психологических наук Оксана Защиринская изданию "Узнай.ру".

Абьюзивные отношения характеризуются цикличностью, отсутствием равноправия и не являются нормой. Обычно абьюзеры склонны обвинять жертву во всех трудностях и проблемах. При этом такие отношения бывает трудно распознать, особенно на начальном этапе, когда первые попытки давления со стороны агрессора почти незаметны.

Психологи выделяют несколько видов абьюза.

- Психологичейский (эмоциональный). Определить его может быть сложно - жертва может подвергаться ему в течение длительного времени, даже не осознавая этого. Абьюзер использует различные методы для контроля над партнером и снижения его самооценки: шантаж, угрозы, обесценивание и манипуляции, унижение, контроль, бойкот и игнорирование, изоляция, критика, перепады настроения, различные огарничения.

- Экономический. В этом случае применяются любые методы давления с использованием материальных и экономических ресурсов. Агрессор жестко ограничивает финансы жертвы, лишая ее возможности иметь собственные средства и отказываясь выдавать деньги даже на самое необходимое. Меньший размер заработка становится поводом для унижения.

- Сексуализированный. Речь может идти не только об изнасиловании, как самой крайней форме на грани с физическим абьюзом. Физическая близость может применяться и как награда за выполненные требования, а ее отстствие - как наказание. К этому же виду также относят обесценивание и газлайтинг в интимной сфере. Это могут быть, например, сравнения с предыдущими партнерами.

- Физический. Он проявляется как в нанесении побоев жертве, так и в причинении вреда чужому имуществу. В таких случаях жертва подвергается риску получения серьезных травм или даже смерти. Важно помнить, что человек, который однажды применил силу в отношениях, скорее всего, сделает это снова.

Оксана Защиринская указала, что абьюзерами чаще являются мужчины, поскольку в мужской природе заложено больше агрессии, в то время как женщины склонны договариваться. При этом мужчины, получившие серьезные психические травмы в детстве, переносят их в свои отношения с партнером, добавила она.

Обычно в начале отношений абьюзеры выглядят обычными эгоистами, отмечает Оксана Защиринская. Они склонны считать, что все вокруг должно существовать именно для них, а окружающим уделяют мало внимания. А впоследствии абьюзивность может усиливаться.

Абьюзивные отношения как правило цикличны. Идилли сменяется напряжением, когда агрессор раздражен, но еще не говорит о своём недовольстве. Затем применяется насилие, за которым следует примирение и снова наступает идиллия.

Выделяют такие признаки абьюза, как:

- эмоциональные качели;

- газлайтинг (агрессор убеждает жертву в ее неадекватности);

- двойные стандарты;

- необоснованная ревность;

- тотальный контроль;

- критика ии обесценивание;

- изоляция;

- игнорирование потребностей жертвы;

- агрессия, в том исле пассивная;

- шантаж.

В отношениях с абьюзером не следует ожидать, что он изменится. Не нужно также и винить себя в проблемах, даже если абьюзер убеждает в обратном.

Чтобы выйти из абьюзивных отношений, жертва должна сначала осознать наличие проблемы и желание найти решение. Часто в этом могут помочь близкие люди или психолог, поэтому агрессор стремится ограничить социальные контакты жертвы.

Прекращение отношений с агрессором, особенно если они были длительными, требует тщательной подготовки. Жертва должна заранее подумать, где будет жить и к кому может обратиться за помощью и поддержкой, собрать необходимые документы и вещи, найти средства к существованию.

Отношения с абьюзером не проходят бесследно для психики. После выхода из таких отношений жертве, вероятно, потребуется работа со специалистом.