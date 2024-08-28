Психолог рассказала, как осуществить мечту

Стоит устанавливать для себя цели и выполнять их постепенно.

Советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Анна Девятка.

«Мечта — это то, что рождается в воображении человека. Это источник, из которого рождаются цели. Когда человек мечтает, он фантазирует о чём-то несбыточном, тогда в воображении он помещает себя в картинку, что может это получить. Когда он это воображает, то это попадает в сознание, когда в жизни появляется возможность, человек уже к ней подготовлен и начинает использовать заранее продуманные надумки, чтобы с мечтой встретиться и не отогнать её со страха. Мечта рождается из желаний, начинка мечты — это «я хочу». Когда мы это прописываем более чётко в виде целей, то мы идём к своей мечте. Когда человек разделяет поэтапно движение к своей мечте на определённые конкретные действия — цели, то мечта становится осуществимой. Когда у человека нет мечты, то он теряет надежду на будущее теряет свою чувствительность. Он загнан, он сам себя потерял, он не может понять, что он хочет, потому что мечта — это ответ на вопрос, что я хочу, что нравится».

Ранее психолог рекомендовала реализовывать мечты, заручившись поддержкой друзей.