Почему мужчины все чаще выбирают творческие профессии

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в Москве сосредоточено 25,1% всего креативного класса страны. Это значит, что каждый четвертый представитель творческих профессий живет и работает в российской столице. Сотрудники Московского художественно-промышленного института поделились с "РГ" результатами собственных аналитических исследований, согласно которым в этом году число мужчин в творческих профессиях выросло на 11%. Гендерные стереотипы в карьере размываются, и все больше представителей сильного пола идут туда, где прежде работали только дамы.

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Ректор МХПИ Алексей Егоров считает, что это говорит о начавшемся улучшении экономической ситуации, особенно заметном в мегаполисе.

"Креативные индустрии быстрее всего реагируют на стабилизацию экономики и начинают привлекать больше людей, в том числе мужчин", - говорит он.

С этим не поспоришь. Если человек с трудом зарабатывает на базовые потребности - питание, одежду, лекарства, оплату обязательных счетов, - ему не до развлечений. Но как только денег становится больше, появляются аниматоры и профессиональные фотографы для проведения семейных праздников, вводятся в обиход бьюти-процедуры и культурный досуг.

"Кроме того, творческие профессии все чаще воспринимаются как престижные и перспективные, что делает их привлекательными для мужчин. Свою роль играет и развитие цифровых технологий и онлайн-платформ, открывающих новые возможности для творческой самореализации и заработка", - продолжает Егоров.

И хотя общее число сотрудников, работающих в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений по сравнению с 2023 годом снизилось на 4%, 2024-й стал самым массовым за последние четыре года по приходу в творческие индустрии мужчин.

Тенденция отразилась и на собственной статистике института.

"Три года назад мы еще фиксировали небольшой отток юношей с наших факультетов. А теперь отмечаем рост их интереса к творческим специальностям. И если раньше у нас обучались 90-100 молодых людей, что составляло 6-7% от общего числа студентов, то в этом году их уже 114", - рассказала "РГ" проректор по развитию и инновациям, член ученого совета МХПИ Лариса Егорова.

Чаще всего парни идут на факультет графического дизайна, но все больше становится желающих изучать дизайн костюма, медиа-арт и ивент-дизайн.

Обладатели последней специальности, которая, к слову, пока еще считается новой, обычно оформляют под ключ различные массовые мероприятия - свадьбы, корпоративы, выставки. Они в ответе за все - от украшения зала и цвета салфеток на столах до призов, вручаемых участникам мероприятия за конкурсы в развлекательной части банкета, да и за сами конкурсы тоже. При этом ивент-дизайнер - не аниматор, он может вообще не присутствовать на празднике, но продумывает все до мельчайших деталей именно он.

"Еще года три-четыре назад в этой сфере работали только девушки. Даже объяснение этому было: у мужчин по-другому работает мозг, они не в состоянии держать в голове сразу тысячу мелких деталей одновременно вроде цвета салфеток и количества цветов в составных букетных композициях, украшающих столы. Но сейчас все больше становится парней", - делится ивент-дизайнер Кирилл Лухан.

По его словам, все объясняется просто: в этой сфере хорошие заработки. Начинающий дипломированный инженер Лухан получал 50 тыс. рублей в месяц. Зарплата начинающего ивент-дизайнера как минимум втрое больше. И это в агентстве, поскольку Кирилл еще не набрал достаточно клиентуры, чтобы начать работать на себя.

2024-й стал самым массовым за последние четыре года по приходу в творческие индустрии мужчин

"Я знаю случаи, когда муж, работающий на крупном предприятии на серьезной должности, шел в декрет вместо жены, которая наращивала ресницы в салоне красоты. Потому что она каждый месяц приносила зарплату в несколько раз больше мужниной. А в другой семье муж-полицейский вышел на пенсию по выслуге лет и всерьез увлекся педикюром. Причем не просто обрабатывает пятки и красит ногти, а еще и рисует на стопах хной. К нему очередь на полгода вперед, несмотря на солидный ценник", - утверждает психолог-психотерапевт Татьяна Храмова.

Добавляет, правда, что оба мужчины пользовались ее услугами - все-таки гендерные стереотипы их догнали. Хотя, если углубляться в историю, нельзя не вспомнить, что в царской России, например, парикмахерами всегда были только мужчины. Женщин к этой профессии не подпускали.

Храмова отмечает, что есть еще одна закономерность. Творческие направления чаще всего выбирают юноши, которые воспитывались в неполных семьях.