Как не поддаться на манипуляции мошенников

Психолог и преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Полина Зеленчук эксклюзивно для ИА RuNews24.ru указала на пять лайфхаков, которые помогут обезопасить себя от непорядочных людей – мошенников.

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Полина Зеленчук называет мошенников искусными манипуляторами. Обладая высоким эмоциональным интеллектом, они понимают чувства и эмоции окружающих, что позволяет играть им, как угодно.

Чтобы противостоять психологическим манипуляциям мошенников, психолог рекомендует:

— Взращивать психологическую устойчивость, развивая внутреннюю уверенность, работая над чувством принятия себя, чтобы не зависеть от мнения окружающих, развивать умение говорить «нет», укрепляя свою уверенность через достижение новых целей; — Обучаться распознавать манипулятивные техники: изучать источники, видеоролики и статьи, проходить онлайн-курсы и тренинги, так как это помогает глубоко понять механизмы манипулятивных техник. Приобретенная осведомленность и компетентность, то есть знания в этой области, являются ключевыми факторами для выработки эффективных стратегий противодействия попыткам психологического манипулирования; — Рассматривать свои слабые стороны не как недостатки, а как зоны для личностного роста и развития. Вместо того, чтобы подавлять или стыдиться их, необходимо принять их как часть себя и работать над ними конструктивно. В случае серьезного преодоления стыда следует обратиться к психологу; — Окружать себя добрыми людьми, которые не будут осуждать вас за отказ от сомнительных предложений, дадут объективную обратную связь и поддержат в трудных ситуациях. Соответственно, избегать общения с теми, кто может провоцировать и внушать чувство неуверенности; — При наличии сомнений обращаться к специалистам для проверки юридической чистоты предложений, к финансовым консультантам и просто к близким людям, которые всегда поддержат.

Добавим, что, если мошенники всё же добрались до вас и завладели вашими средствами, необходимо обратиться в полицию и сообщить о случившемся. Важно сохранять спокойствие и действовать быстро, чтобы минимизировать ущерб.