Почти половина опрошенных жителей России считают себя красивыми

Почти половина жителей России считают себя красивыми, чаще об этом говорят женщины. При этом большинство опрошенных выступают за естественную красоту, свидетельствуют данные социологического агентства "Вебер", поступившие в распоряжение ТАСС.

"Половина жителей России (51%) считают себя некрасивыми, а 49% - красивыми. Чаще красивыми себя называют женщины, а об обратном говорят преимущественно мужчины, которые считают, что мужчине и не нужно быть красивым", - говорится в результатах исследования.

При этом 72% россиян ценят внутреннюю красоту больше внешней. Однако половине (52%) опрошенных важно, что об их внешности думают окружающие. Безразлично чужое мнение 42% респондентов, чаще тем, кто убежден, что мужчинам и женщинам необязательно быть красивыми.

Также опрос показал, что 69% россиян видят влияние контента в социальных сетях на формирование представлений о красоте. При этом 66% не ощущают влияния стандартов красоты в социальных сетях на них, а 26% - ощущают.

Более 80% опрошенных говорят, что не редактируют фотографии перед публикацией в социальных сетях, а 16% - редактируют. При этом 42% россиян сталкивались с ситуацией, когда человек выглядел в жизни абсолютно иначе, чем в онлайн-профиле.

В целом большинство респондентов (72%) выступают за естественную красоту - наиболее часто об этом говорят мужчины. А 14% поддерживают применение косметологических процедур ради красоты, чаще такого мнения придерживаются женщины. Кроме того, 93% россиян убеждены, что женщинам нужно быть красивыми и ухаживать за собой. О мужчинах так же думают 83% опрошенных.

Русские женщины - самые красивые

Более половины (58%) респондентов считают, что русские женщины - самые красивые в мире, а каждый второй уверен, что это мнение разделяют и жители других стран. О том, что русские мужчины - самые красивые в мире, говорят треть (34%) россиян. Чаще такой позиции придерживаются женщины.

К списку самых распространенных характеристик женской привлекательности россияне относят голубые глаза, русые волосы, стройную фигуру и рост от 161 до 170 см. А критериями идеала мужской красоты, по мнению опрошенных, являются: карие или голубые глаза, русые или каштановые волосы, спортивная и подтянутая фигура и рост от 180 см.

Общероссийский онлайн-опрос проводился 8-9 июля методом River Sampling в сети. Участие в нем приняли 1,2 тыс. человек.