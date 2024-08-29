Психолог объяснил, как настроиться на позитивное мышление

В наше сложное время, когда вирусы и страшные новости атакуют со всех сторон, и уровень тревожности зашкаливает, можно по-настоящему позавидовать людям, которые искренне верят в то, что в конце концов все будет хорошо, зло наказано, а миром правит любовь. Как стать таким счастливчиком, который видит пресловутый стакан наполовину полным, и счастливчик ли это? Разбираемся с психологом Еленой Путятиной.

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Американский психолог и публицист Дейл Карнеги был первым, кто заронил в общественное сознание идею «позитивного мышления».

«Счастье не зависит от внешних условий. Оно зависит от условий внутреннего порядка. Вы счастливы или несчастны не благодаря тому, что вы имеете, и не в связи с тем, кем являетесь, где находитесь или что делаете; ваше состояние определяется тем, что вы обо всем этом думаете», — писал он.

Его книги стали бестселлерами, а идея пошла в массы и нашла своих почитателей.

«Позитивное мышление — это подход к жизни, при котором человек сосредотачивается на положительных аспектах, избегает негативных мыслей и старается видеть возможности даже в сложных ситуациях. Этот подход имеет как преимущества, так и недостатки, в зависимости от того, как и в каких обстоятельствах он применяется», — утверждает психолог Елена Путятина.

Как формируется способ мышления

Все мы родом из детства, и образ наших мыслей формируется тоже в детские годы, впитывая, как положительные, так и отрицательные примеры значимых взрослых.

«Если ребенок растет в поддерживающей, любящей семье, где его успехи признаются и поощряются, а ошибки воспринимаются как часть обучения, это способствует формированию позитивного мышления», — объясняет Елена.

И напротив, если в семье царит атмосфера критики, негативизма или завышенных ожиданий, ребенок начинает видеть мир в драматичном свете, ощущает страх неудачи и боязнь не оправдать возложенные на него надежды. Елена:

«Если малыш видит стресс как нечто непреодолимое и не получает поддержки в трудные моменты, он начинает воспринимать мир как враждебное место».

Но, конечно, не все зависит от семьи. Формирует нас и школа, и «среда обитания». Поддерживающая группа сверстников, где ценится дружба, взаимопомощь и оптимизм, способствует позитивному мировосприятию. И, напротив, если ребенок сталкивается с буллингом, травлей, есть вероятность, что из него вырастет неуверенный в себе неврастеник.

Учебная среда, которая развивает в детях любопытство, поддерживает творчество, интересе к экспериментированию, формирует оптимистично настроенных людей. Если же учителя настроены жестко, критикуют и требуют только результата, не замечая усилий и индивидуальных особенностей ребенка, у него возникает негативное отношение к учебе и себе.

В чем польза позитивного мышления

Подобный подход к жизни снижает уровень стресса и тревоги. Люди, которые фокусируются на положительных аспектах жизни, чувствуют себя более счастливыми и рады тому, что имеют.

Повышение устойчивости. Люди с позитивным мышлением чаще способны справляться с жизненными трудностями, так как они не зацикливаются на проблемах, а ищут возможности.

У оптимистов крепче здоровье.

«Исследования показывают, что позитивное мышление содействует улучшению здоровья, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и ускорению процесса выздоровления после болезней», — отмечает Елена.

Позитивно настроенные люди привлекают окружающих. Они склонны видеть в других лучшее и поддерживают гармоничные отношения.

Люди с позитивным мышлением верят в свои силы.

«Я не терпел поражений. Я просто нашел 10 000 способов, которые не работают» — заявлял изобретатель Томас Эдисон.

В чем вред позитивного мышления

Задумывались ли вы над значением фразы: «Улыбайтесь — это всех раздражает»? Зачастую неоправданный оптимизм реально может взбесить. Что называется, мосты горят, а оптимист утверждает: «Пустяки, дело житейское!».

«Неоправданный оптимизм приводит к тому, что человек игнорирует реальные проблемы или недооценивает их значимость. Это может мешать принимать важные решения», — отмечает наш эксперт.

Позитивное мышление может создать ложные ожидания и убеждение, что все будет хорошо. В случае сокрушительного поражения это приведет к разочарованию и потере мотивации.

С тех пор, как в обществе стал проповедоваться принцип «мысли позитивно», не будь нытиком, люди стали ощущать определенное социальное давление. Необходимость всегда выглядеть довольными, счастливыми и бодрыми, приводит к подавлению истинных эмоций и чувств. Вспомним фильм «Джокер».

«Между тем, такие эмоции, как грусть, злость или страх также важны для нашего психологического здоровья и самопознания», — утверждает психолог.

Как выработать позитивное мышление

Это потребует определенной работы и усилий. Вот несколько советов от нашего эксперта:

Осознанность и самонаблюдение

Начните с того, чтобы осознать свои мысли и эмоции. Замечайте, когда возникают негативные мысли, и старайтесь понять их причину.

Замена негативных мыслей на позитивные

Когда вы замечаете, что начинаете думать в негативном ключе, замените эту мысль на более позитивную или нейтральную. Например, «Я не смогу этого сделать», замените на: «Я попробую и сделаю все возможное».

Практика благодарности

Регулярно выражайте благодарность за то, что у вас есть, и за положительные моменты в вашей жизни. Ведение дневника поможет вам.

Визуализация успеха

Да — картинка вожделенного загородного дома и приятные эмоции от того факта, что вы будете там жить, работает.

Окружение себя позитивными людьми

Общение с позитивными и поддерживающими людьми может значительно повлиять на ваш собственный настрой.

Развитие навыков решения проблем

Учитесь видеть в проблемах возможности для роста и развития. Воспринимайте сложные ситуации как вызов, а не как преграду.

Медитации и забота о себе

Медитации, глубокое дыхание и другие практики осознанности помогают успокоить ум и настроиться на позитив. Физическая активность, занятия спортом снижают уровень стресса.