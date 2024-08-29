Откуда берутся сексуальные фетиши и каких нужно избегать

Само явление фетишизма пугает многих, кажется, что это исключительно негативное проявление сексуальности человека. В реальности фетишизм не так страшен, при этом действительно есть вариации, которые специалисты не считают нормой. Сексолог Илья Миронов рассказал нам, откуда «растут ноги» фетишизма и какие сексуальные триггеры можно считать опасными.

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Откуда берутся наши фетиши

Существует несколько основных источников формирования сексуальных фетишей. Одним из главных наш эксперт называет эмоциональные потрясения в разные периоды жизни. Илья:

«Если мы говорим о травмирующих событиях, мозг чаще всего их блокирует, но не выбрасывает из сознания. В какой-то момент человек ловит себя на том, что его возбуждают вещи, которые обычно не сексуализируются в обществе».

В ситуации, когда человека и его окружение сексуальные фетиши не беспокоят и не наносят вреда, можно не обращаться к специалисту.

Сексуальный опыт

Важное значение в нашей жизни играет первый сексуальный контакт, который откладывает отпечаток на всю дальнейшую интимную жизнь. Возможно, во время процесса человек заметил какой-то предмет, который прочно закрепится памяти и будет ассоциироваться исключительно с близостью. Это может быть что угодно — от нижнего белья до физических особенностей партнера. По словам нашего эксперта, в дальнейшем человек будет стремиться окружить себя теми предметами или оказаться в той же обстановке, которая принесла ему сексуальное удовлетворение в первый раз.

Какие сексуальные фетиши должны насторожить

Если к футфетишизму большинство относится уже равнодушно, но некоторые сексуальные предпочтения никак нельзя назвать нормой жизни.

Биастофилия

Желание получить близость путем применения силы. Кажется, что о подобных сексуальных играх слышали все, но биастофилы нередко выходят за пределы спальни, если партнер отказывается включаться в эту «игру». Очень часто среди биастофилов встречаются серийные насильники, которым не хватало ощущений ( или желающих) в стенах своего дома.

Гибристофилия

Возбуждение, связанное с образами преступников, не так сильно распространено, однако встречается. Такие люди сходят с ума по убийцам, мошенникам и другим нарушителям закона. Причем, чем более тяжкое преступление совершил человек, тем больше интереса он вызывает у гибристофила.

Аутофилия

Влечение, направленное на самого себя. На фоне предыдущих фетишей, этот кажется вполне безобидным. Проблемы начинаются тогда, когда такой человек стремится построить отношения. Взрастить влечение к другому человеку в такой ситуации крайне проблематично. Здесь однозначно требуется работа со специалистом.

Тунофилия

Тунофилы не могут представить свою сексуальную жизнь без персонажей мультфильмов. Они требуют от своих партнеров надевать костюмы героев любимых фильмов или вымышленных персонажей и без этого условия секс просто невозможен. Считается, что тунофилия начала развиваться в Японии, где активно процветает хентай.