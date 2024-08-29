Психолог назвал причины буллинга в школе

Сотрудничая с администрацией школы, родители, чьи дети подверглись буллингу, смогут быстрее решить проблему, сказала НСН детский психолог Наталья Наумова.

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Дети, которые обучаются в формате семейного образования, могут столкнуться с трудностями социализации во взрослом возрасте, что негативно отразится на их трудовой деятельности в будущем, рассказала НСН детский психолог Наталья Наумова.

Россияне, чьи дети уже опробовали семейное обучение, называют главным преимуществом такого формата и решающим критерием при выборе отсутствие буллинга и давления со стороны сверстников или учителей, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование образовательной компании «Точка Знаний». Однако Наумова пояснила, что школа является важным этапом социализации для ребенка.

«В семейном обучении дети находятся в искусственной среде. Они встретятся с социумом позже, и, возможно, не смогут работать, у них будут трудности. Поэтому необходимо социализировать детей, отпускать от родителей. Важно, чтобы у них была здоровая сепарация без созависимых отношений с родителями, за которыми могут последовать зависимые отношения с супругами. Отпускать детей нужно, но для родителей важно быть рядом, слышать, не обесценивать их проблемы, быть готовым помочь», - сказала она.

Как добавила собеседница НСН, в ситуации буллинга даже агрессор является жертвой, поскольку его поведение также свидетельствует о внутренних проблемах.

«В подростковом возрасте ребята пытаются понять границы дозволенного. Буллинга больше, если учителя в классе ведут себя тоталитарно. Когда от детей требуют четкого подчинения, а ребенок по какой-то причине не может этого сделать, находится в ситуации неуспеха, ему важно выделиться. Зачастую выделяются за счет того, что находят, над кем можно издеваться, чтобы чувствовать себя сильнее. На первых порах ребенок может попробовать справиться сам, но если против одного выступает много детей или весь класс, необходима помощь взрослых. Родителям важно замечать, когда происходит что-то неадекватное и вмешиваться, заступаться. Стоит работать вместе со школой, а не агрессивно нападать на администрацию или учителей. В буллинге жертвами являются все. У агрессора тоже есть причины, по которым он так себя ведет. Важно помочь каждому ребенку осознать, что с ним происходит, тогда буллинга в школе не будет», - заключил он.

Ранее детский психолог Ирина Таранова в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщила, что перегрузка учебой и дополнительными занятиями может привести к серьезным психосоматическим последствиям у детей. По ее словам, избежать этого позволит соблюдение режима. Психолог добавила, что важно плавно возвращаться к обучению за две недели до начала учебного года.